Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

8,189 EUR +0,33% (26.04.2019, 13:41)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

9,07 USD -0,44% (25.04.2019)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

12,22 CAD -0,49% (25.04.2019)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (26.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Aurora Cannabis habe eine Vereinbarung zur Übernahme von Chemi Pharmaceutical unterzeichnet. Es handle sich dabei um ein in Ontario ansässiges Labor, das auf die Bereitstellung hochwertiger Analysedienstleistungen für die Pharma- und Cannabisbranche spezialisiert sei. Chemi befinde sich in strategisch günstiger Lage neben dem Flughafen Pearson in Mississauga, Ontario. Das Unternehmen biete spezialisierte Cannabis-Tests für eine Vielzahl von Parametern an, einschließlich des Cannabinoidgehalts und des Terpengehalts.Aurora Cannabis sei bekannt für seine konsequente Übernahmestrategie. Das Unternehmen habe sich dadurch weltweit eine enorm starke Stellung im Cannabis-Markt erarbeitet. Im vergangenen Jahr habe das Unternehmen beispielsweise Anandia Labs akquiriert. Der jetzige Zukauf sei eine hervorragende Ergänzung in diesem Bereich."Durch die Akquisition von Chemi wird Anandia in die Lage versetzt, unsere Best-in-Class-Testdienstleistungen auf eine breitere Gruppe lizenzierter Hersteller auszudehnen. Gleichzeitig werden wissenschaftliche Fähigkeiten zur Verfügung gestellt, um einen "Early-mover-Effekt" auf dem bevorstehenden Markt für Cannabis-Lebensmittel erzielen zu könne ", habe John Coleman, Präsident von Anandia, gesagt.Anleger sollten ihre Gewinne bei der Aurora Cannabis-Aktie weiter mit einem Stopp bei 6,40 Euro (9,60 Kanadische Dollar) laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: