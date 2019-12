NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (02.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Der kanadische Cannabis-Player Aurora Cannabis könne einen Erfolg aus Irland vermelden. Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, habe eines seiner Cannabisöl-Produkte die Zulassung für das neue Zugangsprogramm des Landes (MCAP) zu Medizinal-Cannabis erhalten. Auroras Tropfen seien von den irischen Behörden genehmigt und vom irischen Gesundheitsminister in einen Regulierungsplan aufgenommen worden, der die Einfuhr, Verschreibung und Lieferung ermögliche. Dies sei eines von nur zwei Produkten, die bisher eine solche Zulassung erhalten hätten.Dr. Shane Morris, Chief Product Officer, zeige sich zufrieden: "Aurora ist erfreut, Patienten helfen zu können, die in Irland eine Behandlung mit medizinischem Cannabis in pharmazeutischer Qualität mit EU-GMP-Zertifikat (good manufacturing practice) anstreben. Wir sind sehr stolz darauf, einer der ersten zugelassenen Lieferanten von medizinischem Cannabis im Rahmen des MCAP zu sein." Zudem habe Morris ergänzt: "Wir freuen uns darauf, wenn weitere hochwertige Arzneimittel von Aurora genehmigt werden und somit mehr Patienten vom MCAP in Irland profitieren können. Wir werden weiterhin eng mit allen Beteiligten und staatlichen Stellen zusammenarbeiten, um die weitere Verfügbarkeit zu erleichtern."Vorbörslich habe die Aktie von Aurora Cannabis mit einem Kursanstieg von gut drei Prozent reagiert. Nach der Markteröffnung an der Heimatbörse in Toronto sei davon allerdings nichts mehr übrig geblieben. Im Gegenteil: Die Aktie von Aurora Cannabis sei sogar mit mehr als zwei Prozent deutlich ins Minus gerutscht.Anleger sollten die Aurora Cannabis-Aktie aber auf die Watchlist packen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: