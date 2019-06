Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (28.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Der Aktie von Aurora Cannabis hätten zuletzt einfach die Impulse gefehlt. Im gestrigen Handel hätten die Papiere jedoch wieder 2,6 Prozent auf 7,83 Dollar zulegen können. Der Grund: Eine frische Kaufempfehlung von Kristoffer Inton aus dem Hause Morningstar. Er beziffere den fairen Wert der Aurora-Cannabis-Aktie auf exakt zehn Dollar. Noch optimistischer hingegen sei Vivien Azer von Cowen.Die Star-Analystin habe vor Kurzem ihr Rating "Outperform" mit einem Zielkurs von 11,37 Dollar bestätigt. Azer begründe dies mit den Profitabilitätsaussichten des Cannabis-Unternehmens. Aurora habe die Möglichkeit, als eines der wenigen Unternehmen im Sektor ein positives EBITDA bereits im vierten Quartal 2019 zu erzielen.15 Produktionsanlagen (drei mit EU-GMP-Zertifizierungen) und 18 strategische Übernahmen seit August 2016 hätten Aurora Cannabis unter die Top-Player der boomenden Branche gespült.Das kanadische Unternehmen zähle unverändert zu den Langfrist-Favoriten des "Aktionär". Aufgrund des leicht angeschlagenen Chartbildes sollten Anleger jedoch noch mit einem Neueinstieg abwarten, so Michel Doepke. (Analyse vom 28.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: