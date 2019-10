Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (07.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem die Aktie von Aurora Cannabis im Zuge der allgemeinen Marktschwäche der Cannabis-Werte zuletzt noch einmal massiv unter die Räder gekommen sei, habe das Papier in den vergangenen Tagen zumindest eine etwas größere Gegenbewegung starten können. Beeindruckend sei vor allem der vergangene Mittwoch gewesen, als der Wert erneut mit einem massiven Minus in den Handel gestartet sei, am Ende aber mit einem deutlichen Plus aus dem Handel habe gehen können.Zum einen sei eine technische Gegenbewegung sicherlich überfällig gewesen, zum anderen habe ein Unternehmens-Update von Aurora Cannabis beflügelt. Wie die Gesellschaft bekannt gegeben habe, wolle man als eines der weltweit führenden Unternehmen bei Cannabis-Umsätzen, bei der Cannabis-Produktion, Forschung, Innovation und der internationalen Entwicklung seine Aktionäre nun regelmäßig über den neusten Stand informieren. Aurora Cannabis wolle damit für eine hohe Transparenz sorgen. Eingeführt worden sei in diesem Zusammenhang ein neuer auf Investoren ausgerichteter Blog, der regelmäßige Aktualisierungen und Einblicke in die Geschäftstätigkeit von Aurora biete."Aurora nimmt seine Führungsposition in der globalen Cannabisindustrie ernst und verpflichtet sich, offen und transparent gegenüber allen unseren Interessengruppen zu sein", so Firmenlenker Booth in der Pressemitteilung. "Das Aurora-Team arbeitet daran, mehrere wichtige strategische Initiativen in Kanada, den Vereinigten Staaten und im Ausland voranzutreiben, um die globale Position von Aurora weiter zu stärken."Die Stimmung im Cannabis-Sektor sei derzeit extrem schlecht. "Der Aktionär" sieht die aktuelle Phase als eine Übertreibung nach unten, so Marion Schlegel. Langfristig seien die derzeitigen Kurse deswegen sehr attraktiv. Aus charttechnischer Sicht könne aber weiterhin keine Entwarnung gegeben werden. Vorsichtige Anleger sollten deswegen zunächst ein klares positives charttechnisches Signal abwarten. (Analyse vom 07.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: