NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

13,58 USD -1,02% (23.06.2020, 22:10)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

18,40 CAD -0,81% (23.06.2020, 22:00)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X8843



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A2P4EC



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P1



NYSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (24.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Baltimore (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von Stifel:W. Andrew Carter, Analyst von Stifel, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, NYSE-Symbol: ACB) und erhöht das Kursziel von 6,20 auf 17,50 CAD (kanadische Dollar).Das kanadische Unternehmen habe gestern sein positives EBITDA-Ziel für das erste Quartal des Geschäftsjahres bekräftigt, das durch die Erreichung seines Kosteneinsparungsziels mit einem Plan zur Konsolidierung von Einrichtungen erleichtert worden sei, um weitere Einsparungen zu erzielen, so Carter in einem Research-Bericht gegenüber Investoren. Das Update deute darauf hin, dass Aurora Cannabis "den Sturm überstanden hat", sage der Analyst. Vor diesem Hintergrund sei er der Ansicht, dass der anhaltende Bargeldbedarf, die potenzielle Verwässerung des Eigenkapitals und das Risiko im Zusammenhang mit Schuldenklauseln "weiterhin Hindernisse für einen konstruktiveren Ansatz darstellen, da die Aktie weiterhin eine solide Bewertung aufweist".W. Andrew Carter, Analyst von Stifel, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Aurora Cannabis-Aktie von "sell" auf "hold" hochegstuft und das Kursziel von 6,20 auf 17,50 CAD angehoben. (Analyse vom 24.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:11,80 EUR -1,75% (24.06.2020, 11:15)