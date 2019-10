Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

4,1855 EUR +6,28% (04.10.2019, 12:54)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

4,51 USD +8,67% (03.10.2019, 22:00)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

6,01 Kanadische Dollar +8,09% (03.10.2019, 22:18)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSX-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (04.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Aurora Cannabis sende wieder Lebenszeichen mit einem Update zu den weltweiten Aktivitäten und Wachstumsinitiativen des Unternehmens. CEO Terry Booth gebe sich zuversichtlich, was die Zukunft des Cannabis-Players angehe. Der Optimismus kehre auch an der Börse allmählich zurück - in Form einer kräftigen charttechnischen Gegenbewegung."Aurora nimmt seine Führungsposition in der globalen Cannabisindustrie ernst und verpflichtet sich, offen und transparent gegenüber allen unseren Interessengruppen zu sein", so Firmenlenker Booth in der Pressemitteilung. "Das Aurora-Team arbeitet daran, mehrere wichtige strategische Initiativen in Kanada, den Vereinigten Staaten und im Ausland voranzutreiben, um die globale Position von Aurora weiter zu stärken."Das Update finde an der Börse Anklang. Am 2. Oktober sei die Aktie bis auf 3,80 US-Dollar durchgereicht worden, um im Anschluss sogar ins Plus zu drehen. Mit dem Update habe sich gestern die kräftige Erholungsbewegung bei den Papieren von Aurora Cannabis fortgesetzt.In der Spitze habe die Aktie binnen zwei Tagen 19 Prozent an Wert gewinnen können. "Der Aktionär" habe hartgesottenen Anleger empfohlen, auf eine technische Gegenbewegung zu spekulieren. Mittel- bis langfristig sei die Performance der Aurora-Aktie allerdings weiter ein Fiasko.Langfristig ausgerichtete Anleger sollten allerdings klare Kaufsignale vor einem Einstieg abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Aurora Cannabis-Aktie. Noch könne keine Entwarnung gegeben werden. (Analyse vom 04.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link