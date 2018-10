NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

7,04 USD -6,01% (26.10.2018, 22:00)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSX-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



NYSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybrid. (29.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des medizinischen Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Auch wenn sich die Aktien der großen bekannten Cannabis-Anbieter aktuell auf Korrekturkurs befinden würden, sei das Interesse am Cannabismarkt ungebrochen. Dies unterstreiche z.B. der Börsengang der dänischen Cannabis-Firma StenoCare. Das IPO an der dänisch/schwedischen Börse sei mehr als 20-fach überzeichnet gewesen. Am Freitag, dem ersten Handelstag, habe sich der Wert sogar noch einmal fast verdreifachen können.Dänemark sei neben Deutschland, Großbritannien oder Italien eines von mehreren europäischen Ländern, die verschreibungspflichtiges medizinisches Cannabisöl zugelassen hätten. An diesem Megamarkt wollten sich auch die großen Cannabis-Unternehmen aus Kanada einen ordentlichen Anteil sichern. Insbesondere Aurora Cannabis und Canopy Growth seien hier sehr stark positioniert. Anleger könnten hier die aktuelle Korrekturphase zum Einstieg nutzen. Beide Unternehmen würden zu den langfristigen Favoriten des "Aktionärs" gehören, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:6,25 EUR +0,97% (29.10.2018, 08:56)TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:9,18 CAD -3,87% (26.10.2018, 23:39)