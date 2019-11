NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

2,28 USD -16,48% (18.11.2019, 22:01)



Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

2,0305 EUR -1,17% (19.11.2019, 14:29)



TSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

3,00 CAD -16,43% (18.11.2019, 22:45)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



NYSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (19.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Die Marihuana-Aktie treffe es derzeit hart. Nachdem Aurora Cannabis zuletzt enttäuschende Zahlen für das erste Quartal (per Ende September) des laufenden Geschäftsjahres 2020 vorgelegt habe, kenne der Titel nur noch eine Richtung: gen Süden. Nachdem sich die Aurora Cannabis-Aktie seit ihrem Hoch im März dieses Jahres bei 13,67 Kanadischen Dollar (CAD) bis Mitte vergangener Woche bereits fast gedrittelt habe, habe der Titel in den vergangenen Tagen den Abwärtstrend noch einmal beschleunigt. Seit Mittwoch vergangener Woche habe das Papier erneut mehr als ein Drittel ihres Wertes eingebüßt. Inzwischen notiere die Aktie so tief wie zuletzt im Jahre 2017.Aurora Cannabis habe im Berichtsquartal einen Umsatzrückgang auf 75,3 Mio. CAD hinnehmen müssen. Analysten seien im Vorfeld von Einnahmen in Höhe von gut 90 Mio. CAD ausgegangen. Das bereinigte EBITDA habe bei minus 39,7 Mio. Dollar und damit fast doppelt so wie vom Markt erwartet gelegen, der mit einem Minus von 20,8 Mio. Dollar gerechnet habe. Zudem habe auch Aurora angekündigt, seine Expansionspläne in Kanada zurückzufahren sowie den Bau-Stopp der "Aurora Nordic 2" Anlage in Dänemark.Negative Analystenstudien hätten zuletzt das Ihre zur negativen Entwicklung der Aurora Cannabis-Aktie beigetragen. Vorerst sei der Titel charttechnisch massiv angeschlagen. Mittlerweile sei die Marktstimmung jedoch am Boden, weswegen es durchaus auch einmal zu einer größeren Gegenbewegung kommen könne. Kaufinteressenten sollten aber eine ausgiebige Bodenbildung abwarten. Der Trend Cannabis sei keineswegs am Ende. Hier werde sich künftig noch einiges tun. Große Hoffnung ruhe z.B. auf einer möglichen Legalisierung von Cannabis in den USA. Sollte dies tatsächlich eintreten, dürften AKTIONÄR-Favoriten wie auch Canopy Growth, zu den großen Gewinnern gehören.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: