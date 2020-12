NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

10,89 USD -3,11% (04.12.2020, 22:10)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

13,89 CAD -3,74% (04.12.2020, 22:00)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X8843



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A2P4EC



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P1



NYSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (05.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Das US-Repräsentantenhaus habe für die Legalisierung von Marihuana auf Bundesebene gestimmt. Der Gesetzesentwurf dürfte aber im Senat scheitern. In dieser Parlamentskammer hätten die Republikaner die Mehrheit. Von der Abstimmung im Repräsentantenhaus gehe dennoch Signalwirkung aus. Ein Sprecher des damaligen Kandidaten und inzwischen gewählten Präsidenten Joe Biden hatte im September gesagt, der Demokrat befürworte die Entkriminalisierung von Marihuana und die automatische Löschung von Einträgen im Strafregister wegen Besitzes der Droge.Die Legalisierung von Marihuana in den USA sollte für einen kräftigen Schub bei den Unternehmen aus dieser Branche sorgen. Denn diese könnten schon bald neue Aufträge in den USA an Land ziehen. Zudem dürfte der Beschluss auch Signalwirkung für andere Länder haben. Damit würden die Cannabis-Aktien wieder interessant für die Investoren, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.12.2020)(Mit Material von dpa-AFX)