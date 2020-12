Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (16.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Zuletzt sei der steile Höhenflug bei den Cannabisproduzenten in Nordamerika, der durch die Hoffnung auf eine Legalisierungswelle nach dem Wahlsieg Joe Bidens ausgelöst worden sei, ins Stocken geraten. Aus charttechnischer Sicht könnte die Kursrally bei der Aurora Cannabis-Aktie schon bald weitergehen. Diese Marken seien nun wichtig.Die Hoffnung auf eine Legalisierung von Cannabis in den USA habe der Aurora Cannabis-Aktie Anfang November zu einem steilen Höhenflug verholfen. Innerhalb von drei Handelstagen habe der Wert um satte 185% zugelegt. Von dem Hoch am 9. November bei 14,48 USD habe der Wert allerdings innerhalb von drei Tagen um über 50% zurückgesetzt.Zwar habe sich der Kurs bis Ende November wieder in den zweistelligen Bereich zurückkämpfen können, von dort aus habe der Wert jedoch zunehmend an Fahrt verloren und der Stochastik-Indikator habe sogar ein Verkaufssignal generiert. Mittlerweile scheine die Gefahr aber gebannt zu sein. Die überkauften Indikator-Werte seien wieder im neutralen Bereich und die Unterstützung an der 200-Tage-Linie, die aktuell bei 9,50 USD verlaufe, halte stand. Die Trendstärke der Aufwärtsbewegung sei noch immer hoch, sodass es ein erneuter Anstieg bis zum Hoch bei 14,48 USD recht wahrscheinlich sei.Zwar sehe es bei der Aurora Cannabis-Aktie wieder besser aus, auf lange Sicht bleibe das Chartbild aber noch immer eingetrübt, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.12.2020)Herr Bernd Förtsch, Verleger und Eigentümer der Börsenmedien AG, hält mittelbar eine wesentliche Beteiligung an der flatex AG, deren Tochtergesellschaft flatex Bank AG unter der Marke flatex Online-Brokerage betreibt. Die flatex Bank AG erhebt für den Handel in Finanzinstrumenten in der Regel von ihren Kunden Ordergebühren. Die flatex Bank AG hat mit Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, UBS, Vontobel, BNP Paribas und HSBC eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach diese Institute den Status eines bevorzugten Partners von Hebelprodukten (Exchange Traded Products) haben und von ihnen emittierte Hebelprodukte durch die flatex Bank AG angeboten werden, die Kunden ohne oder mit reduzierten Ordergebühren handeln können. Die flatex Bank AG erhält in diesem Zusammenhang von Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, UBS, Vontobel, BNP Paribas und HSBC Vergütungen für den Vertrieb dieser Finanzinstrumente.Der Autor Timo Nützel hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Aurora Cannabis.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link