Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

6,372 EUR +0,19% (17.07.2019, 14:41)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

7,16 USD +2,14% (16.07.2019)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

9,37 CAD +2,63% (16.07.2019)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (17.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Erst vor wenigen Wochen habe Aurora Cannabis eine Ausschreibung für den Anbau von medizinischem Cannabis in Deutschland gewonnen. Nun habe das Unternehmen auch in Italien einen Sieg verbuchen können. Das Land sei mit einem Gesamtabsatz von 600 Kilogramm der zweitgrößte Markt für medizinisches Cannabis in Europa. Allerdings habe der Sieg von Aurora Cannabis diesmal einen Haken: Der Preis, die für die Cannabisanbaumenge bezahlt werde, liege nur knapp über den Kosten von Aurora Cannabis.In Italien habe Aurora Deutschland, die deutsche Tochtergesellschaft von Aurora Cananbis, alle drei verfügbaren Lose gewonnen. Innerhalb der nächsten zwei Jahre werde Aurora Italien nun mit insgesamt 400 Kilogramm medizinischem Cannabis beliefern. Bislang habe der größte Teil der italienischen Cannabis-Versorgung aus den Niederlanden gestammt - der einzige Produzent sei bislang Bedrocan gewesen.Aurora sei von den Verantwortlichen in Italien ausgewählt worden, nach dem sich sämtliche andere Kandidaten disqualifiziert hätten. Ursprünglich hätten sich fünf Unternehmen beworben: Neben Aurora, Baldachin (über die deutsche Tochtergesellschaft), Medicinal Organics Cannabis Australia, Tilray (über die portugiesische Tochtergesellschaft und Wayland (über die italienische Tochtergesellschaft). Weitere Unternehmen, wie beispielsweise Canopy Growth, seien bereits im Vorfeld gescheitert. Der von Aurora Cannabis habe Durchschnittspreis von 1,73 Euro je Gramm offeriert, liege allerdings nur knapp unter den von Aurora Cannabis zuletzt veröffentlichten Cashkosten. Das Italien-Geschäft dürfte für Aurora damit nur einen geringen Gewinn abwerfen.Anleger können versuchen, mit Abstauberlimits im Bereich von acht Kanadischen Dollar zum Zuge zu kommen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Vorsichtige Anleger sollten vor einem Einstieg ein neues Kaufsignal abwarten. (Analyse vom 17.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: