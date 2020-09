Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

4,578 EUR +2,83% (25.09.2020, 15:21)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

5,20 USD +0,58% (24.09.2020, 22:10)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

6,91 CAD +0,14% (24.09.2020, 22:00)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X8843



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A2P4EC



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P1



NYSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (25.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.In dieser Woche hätten die Quartalszahlen von Aurora Cannabis die gesamte Cannabis-Branche erneut kräftig unter Durck gebracht. Aurora Cannabis habe hohe Verluste ausweisen müssen und auch der Ausblick sei wenig vielversprechend gewesen. Die veröffentlichten Ergebnisse seien sogar noch schlechter ausgefallen als im Vorfeld erwartet. Dementsprechend kräftig sei es mit Aurora Cannabis-Aktie abwärts gegangen.Aurora Cannabis habe im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 (per 30. Juni) einen Verlust von 1,86 Mrd. Kanadischen Dollar ausweisen müssen, bei einem Umsatz von 72,1 Mio. Kanadischen Dollar.Der neue Vorstandsvorsitzende von Aurora Cannabis, Miguel Martin, wolle sich zukünftig wieder verstärkt auf das Wachstum des kanadischen Endkundengeschäfts (consumer packaged goods; CPG) fokussieren. Und man wolle wieder mehr in die Forschung und Entwicklung investieren.Anleger, die auf ein Comeback der Branche setzen möchten, aber kein Einzel-Investment wagen wollen, für die hat DER AKTIONÄR einen Korb aus den derzeit nun nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen des North American Marijuana Index zusammengestellt: den AKTIONÄR North America Cannabis Select 10 Performance-Index, so die Expertin Marion Schlegel. (Analyse vom 25.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: