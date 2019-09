Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (17.09.2019/ac/a/a)



Aurora Cannabis Inc. habe mit den Quartalszahlen für eine Enttäuschung gesorgt. Die Marktentwicklung sei weniger robust als angenommen. Beim Versuch die globalen Möglichkeiten auszuschöpfen würden sich Schwierigkeiten zeigen.Im Vergleich zur Peer Group dürfte sich daher ein dauerhafter Bewertungsabschlag manifestieren. Angesichts des sehr negativen Sentiments im Sektor könnte Aurora Cannabis auch negative Auswirkungen bei den Finanzierungsbemühungen zu spüren bekommen, so die Analysten von Stifel Nicolaus. Eine beschädigte Glaubwürdigkeit und begrenzte Katalysatoren dürften nach Ansicht des Analysten W. Andrew Carter den Enthusiasmus der Anleger bremsen.In ihrer Aurora Cannabis-Aktienanalyse stufen die Analysten von Stifel Nicolaus den Titel von "hold" auf "sell" zurück und kürzen das Kursziel von 7,00 auf 5,00 CAD.