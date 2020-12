Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

7,185 EUR -2,18% (23.12.2020, 11:51)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

8,93 USD -0,11% (22.12.2020, 22:10)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

11,50 CAD +0,26% (22.12.2020, 22:15)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X8843



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A2P4EC



Ticker-Symbol Deutschland Aurora Cannabis-Aktie:

21P1



NYSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (23.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Die Hoffnung auf eine Legalisierungswelle von Cannabis nach dem Wahlsieg Joe Bidens habe bei der Marihuana-Aktie einen neuen Höhenflug ausgelöst. Zuletzt habe der Titel aber deutlich an Fahrt verloren und sei zudem wegen eines negativen Analystenratings unter Druck geraten.Die erhoffte Legalisierung von Cannabis in Nordamerika habe eine enorm starke Rally bei der Aurora Cannabis-Aktie ausgelöst. Seit dem Zwischenhoch am 30. November bei 12,50 Dollar konsolidiere das Papier und verlaufe dabei entlang der 200-Tage-Linie, die aktuell bei 9,94 Dollar stehe. Diese habe sich in der Vergangenheit als starke Unterstützung erwiesen.Am Montag sei die Aurora Cannabis-Aktie jedoch unter diese Durchschnittslinie gerutscht und habe damit ein Verkaufssignal geliefert. Ein möglicher Hoffnungsschimmer sei der Stochastik-Indikator. Dieser sei derzeit stark überverkauft. Kehre der Wert zurück in den neutralen Bereich, wäre das ein neues Kaufsignal. Solange es jedoch zu diesem Signal noch nicht gekommen sei, sollte mit einem Rücksetzer bis an die 50- oder die 100-Tage-Linie bei 7,52/7,67 Dollar gerechnet werden.