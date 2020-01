Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

1,5528 EUR -6,29% (08.01.2020, 16:58)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

1,74 USD -4,92% (08.01.2020, 16:41)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

2,26 CAD -5,44% (08.01.2020, 16:48)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



NYSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (08.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Auf der diesjährigen Consumer Electronics Show, die noch bis zum 10. Januar in Las Vegas stattfinde, habe ein Cannabis-Produkt für Wirbel gesorgt. Im Zuge der "Innovation Awards" küre das Messe-Komitee jedes Jahr unterschiedliche Produkte, die aufgrund besonders innovativer Ideen aus dem großen Sammelsurium an neu vorgestellten Produkten herausstechen würden. In diesem Jahr habe die Firma Keep Labs für ihr Gerät namens KEEP eine solche Auszeichnung erhalten. Allerdings sei Keep untersagt worden, das Wort "Cannabis" auf der Messe zu verwenden, berichte TechCrunch. Dies habe das Unternehmen allerdings abgelehnt. Auf eine Präsentation auf der Messe sei deswegen verzichtet worden. Das CES-Komitee berufe sich bei seinen Auflagen für die Präsentation auf der Messe darauf, dass weder Cannabis- noch E-Zigaretten-Waren dort vorgestellt würden.Bei KEEP handle sich dabei um einen Cannabis-Safe, der unter anderem biometrische Daten nutze, um zu verhindern, dass jemand Unberechtigtes Zugang zum Inhalt erlange.Für das Unternehmen habe es sich dennoch gelohnt: Wie CHIP berichte, habe die Gesellschaft stattdessen eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen, die noch bis zum 1. März laufe. Stand Dienstag sollten bereits 90 Prozent des anvisierten Ziels erreicht worden sein.Dies zeige, dass Cannabis-Produkte alles andere als out seien. Spannend werde es, wie der Verkauf von cannabishaltigen Lebensmitteln in Kanada, der Mitte Dezember begonnen habe, anlaufe. Könnten sich diese ebenfalls großer Nachfrage erfreuen, könnte der Cannabis-Markt durchaus wieder in Schwung kommen.Der Cannabismarkt eignet sich weiterhin nur für stark risikobereite Anleger, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link