Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybrid. (20.12.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Im laufenden Jahr habe es bereits einige große Deals in der Cannabis-Branche gegeben. Im September habe Constellation Brands seinen Anteil an Canopy Growth kräftig aufgestockt, vor Kurzem erst sei Altria groß bei der Cronos Group eingestiegen. Man dürfe gespannt sein, wie es auf der Kooperationsseite im Cannabis-Sektor im kommenden Jahr weitergehe und ob möglicherweise auch Aurora Cannabis einen großen Deal schließen könne. Die Aurora Cannabis-Aktiue bleibe ein Basisinvestment im spekulativen Sektor, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.12.2018)