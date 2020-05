NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (29.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Nachdem die Aktien der Cannabisbranche monatelang fast nur eine Richtung gekannt hätten - die nach unten -, hätten sie sich zuletzt stark zurückmelden können. Aurora Cannabis beispielsweise habe sich innerhalb weniger Tage mehr als verdoppelt (zuvor habe die Aktie allerdings auch mehr als 90 Prozent ihres Wertes verloren). Neben vielen weiteren Werten hätten sich insbesondere auch der Branchenprimus Canopy Growth und Aphria in einer starken Verfassung präsentiert.Aurora Cannabis habe mit dem jüngsten Quartalsbericht endlich einmal wieder für positivere News gesorgt. Die Geschäfte seien in den ersten Monaten der Coronavirus-Pandemie extrem gut gelaufen. Wie Aurora bekannt gegeben habe, habe das Unternehmen einen Umsatz von 78,4 Mio. CAD (Kanadischer Dollar) erreicht, was einen Anstieg von 18 Prozent im Vergleich zum Vorquartal bedeute. Analysten hätten nur mit einem Zuwachs auf 66,7 Mio. CAD gerechnet. Besonders stark hätten sich die Verkäufe von Freizeitmarihuana entwickelt, die 24 Prozent zugelegt hätten. Der Umsatz mit medizinischem Cannabis sei um 13,5 Prozent gestiegen.Sehr erfreulich habe sich außerdem die Cash-Burn-Rate entwickelt. Diese habe im Berichtsquartal lediglich mehr 154,5 Mio. CAD betragen. Im Vorquartal belief sich diese noch auf 273 Mio. CAD, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.05.2020)