Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (02.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Die Aktie von Aurora Cannabis kämpfe derzeit mit dem wichtigen Widerstand in Form der 200-Tage-Linie. In der vergangenen Woche habe das Papier knapp darüber aus dem Handel gehen können. Am gestrigen Montag sei die Heimatbörse in Toronto geschlossen worden. Am heutigen Dienstag gelte es nun, den Ausbruch nach oben zu bestätigen. Dies wäre ein klares positives Signal. Wichtig wäre anschließend zudem der schnelle Sprung über den mittelfristigen Abwärtstrend. Damit würde Aurora Cannabis der Befreiungsschlag gelingen.Derweil gebe Aurora fundamental weiter Gas. Wie vor Kurzem bekannt geworden sei, wolle Aurora Cannabis möglicherweise eine dritte 120kW-Maschine von EnWave kaufen. Es handle sich dabei um EnWaves proprietäre Radiant Energy Vacuum ("REV") Entwässerungstechnologie. Diese solle für den europäischen Betrieb in Dänemark bestimmt sein, heiße es in einer Meldung von EnWave.Die patentierte REV-Technologie von EnWave sei eine schnelle, temperaturarme, kontinuierliche Trocknungsmethode, die das optimale Terpenprofil, den Geschmack und andere Produkteigenschaften während des Trocknungsprozesses beibehalte. Die Vakuum-Mikrowellen-Technologie des Unternehmens ermögliche eine gleichmäßige Trocknung mit flexiblem Feuchtigkeitsgehalt, die bei der Gefriertrocknung oder Lufttrocknung nicht möglich sei.Unterstützung habe die Aktie von Aurora zuletzt von einer Kaufempfehlung aus dem Hause Morningstar erhalten. Analyst Kristoffer Inton sehe den fairen Wert der Aktie derzeit bei 13 Kanadischen Dollar (aktueller Kurs: 10,26 Kanadische Dollar). Das Analystenhaus sehe für den gesamten Sektor in den kommenden Jahren enorm hohes Potenzial. Bis 2030 würden die Experten mit einem Marktwachstum um das Neunfache rechnen. Sollte dies tatsächlich eintreffen, dürfte auch das Kursziel für Aurora weiter massiv nach oben geschraubt werden. Denn Aurora habe sich im Markt eine hervorragende Ausgangsposition erarbeitet.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link