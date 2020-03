Börsenplätze Aumann-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Aumann-Aktie:

11,24 EUR -2,09% (04.03.2020, 10:25)



Tradegate-Aktienkurs Aumann-Aktie:

11,30 EUR -1,74% (04.03.2020, 10:43)



ISIN Aumann-Aktie:

DE000A2DAM03



WKN Aumann-Aktie:

A2DAM0



Ticker-Symbol Aumann-Aktie:

AAG



Kurzprofil Aumann AG:



Aumann (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung.



Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.Aumann-ag.com. (04.03.2020/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Aumann-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG).Die am 10.07.19 angepasste Guidance 2019 sei - laut der am 03.03.2020 vorläufigen KPI`s - auf der Top-Line erfüllt worden. Das schwache Q4/19 habe, so die Aktienexperten von EQUI.TS GmbH, für einen geringer als geplanten EBIT-Beitrag gesorgt, sodass diese Zielmarke verfehlt worden sei. In Anbetracht der herausfordernden Zeiten, eine durchaus respektable Leistung, würden die Aktienexperten meinen.Seit geraumer Zeit werde für 2020 ein rückläufiger PKW-Absatz erwartet. Inzwischen würde allerdings das Ausmaß der Schrumpfung größer gesehen. Insbesondere die Lieferketten in der Autoindustrie würden, vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie, ganz genau beobachtet.Das treffe insbesondere das Projektgeschäft im Classic Segment ("C"), das von Kapazitätsaufstockungen bei den Automobilisten lebe. Darauf habe das Aumann-Management bereits reagiert. Gegenmaßnahmen auf der Kostenseite seien 2019 eingeleitet worden und würden insbesondere im Geschäftsjahr 2020 wirken. Aktuell noch ohne massive Covid-19-Einflüsse, würde vom Management ein Übergangsjahr geplant. Der Plan-Jahresumsatz für 2020 sehe EUR 180 bis EUR 200 Mio. und ein positives EBITDA (neuer KPI) von bis zu EUR 10 Mio. vor. Dabei seien anfallende Restrukturierungskosten nicht berücksichtigt. Eine Net Cash-Position von über EUR 70 Mio. wirke in dieser Situation "durchaus beruhigend".Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten die Aumann-Aktie weiterhin "vorsichtig zu kaufen". (Analyse vom 04.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link