Tradegate-Aktienkurs Aumann-Aktie:

16,76 EUR -2,78% (15.11.2021, 15:11)



XETRA-Aktienkurs Aumann-Aktie:

16,90 EUR -1,74% (15.11.2021, 15:04)



ISIN Aumann-Aktie:

DE000A2DAM03



WKN Aumann-Aktie:

A2DAM0



Ticker-Symbol Aumann-Aktie:

AAG



Kurzprofil Aumann AG:



Aumann (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung.



Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.aumann-ag.com. (15.11.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Aumann-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) unter die Lupe.Die im H1/21 spürbare Marktbelebung gewinne im 9M/21 weiter an Dynamik, geben sich die Aktienexperten von EQUI.TS GmbH überzeugt. Beim Ordereingang sei die Dynamik im 9M/21 mit +43,4% YoY auf konzernweit 176 Mio. Euro anhaltend kräftig gewesen, was am "E"-Segment, aber jüngst auch wieder stärker, am "C"-Segment gelegen habe. Die Konzern-Book-to-Bill-Ratio für 9M/21 habe sich im Vj.-Vergleich nochmals verbessert, analysieren die Aktienexperten aus Frankfurt/M.Die Guidance 21 (Umsatz: 160 Mio. Euro; EBITDA-Marge -2,5 bis +2,5%) sei bestätigt worden und könne mit einer abgesenkten Break-even-Schwelle planen, schreiben die Fachanalysten von EQUI.TS in ihrer jetzt vorgelegten Studie zum Spezialmaschinenbauer aus Ost-Westphalen. Dabei bekämen die aktuellen Belastungsfaktoren (Pandemie, Teileverfügbarkeit bei AAG und ihren OEM-Kunden), also die kurzfristigen Produktionspläne, besonderes Gewicht.Die Aktienexperten werden vorsichtiger und empfehlen in ihrer jüngsten Studie die Aumann Aktien zu halten. (Analyse vom 15.11.2021)Börsenplätze Aumann-Aktie: