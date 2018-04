Wien (www.aktiencheck.de) - Der Aufwind an den globalen Aktienmärkten setzt sich fort, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



An der Wall Street hätten gestern die wichtigsten US-Indices allesamt im Plus geschlossen, (NASDAQ (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) +1,74%, S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) +1,07%, Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) +0,87%), beflügelt von einer bisher ermutigend verlaufenden Berichtsaison. Die positive Stimmung sei durch die Nachricht gestützt worden, dass ausländische Autohersteller nicht mehr zwingend Beteiligungen mit chinesischen Unternehmen eingehen müssten. Durch diesen optimistischen Ausblick auf eine Lösung des Handelskonflikts, sowie Aussagen von Donald Trump über gut verlaufende Gespräche zwischen den USA und Nordkorea hätten die asiatischen Börsen heute ebenfalls freundlich eröffnet (Topix (ISIN: JP9010100007, WKN: A1RRCU) +1,09%, Nikkei (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) +1,40%, Hang Seng (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) +0,28%). Während Gold leicht nachgegeben habe, habe sich der Ölpreis aufgrund des Rückgangs der US-Lagerbestände etwas erholen können.



Die vorbörslichen Indikatoren würden auf einen leicht positiven Start in den Handelstag für die europäischen Märkte hindeuten. (18.04.2018/ac/a/m)





