Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Aufwärtstrend am US-Arbeitsmarkt (Fr., 02.08., 14:30 Uhr) ist immer noch intakt, hat sich aber im bisherigen Jahresverlauf gegenüber dem Vorjahr abgeschwächt, so die Analysten von Postbank Research.



Dies sei einhergegangen mit starken Schwankungen bei den neugeschaffenen Stellen. Nachdem der Stellenzuwachs im Juni mit 224 Tsd. stark ausgefallen sei, dürfte jetzt wieder ein schwächerer Monat folgen. Die Analysten von Postbank Research würden daher nur von einem Stellenplus in Höhe von 100 Tsd. ausgehen. Auf die Arbeitslosenquote sollte dies aber keinen markanten Einfluss haben. Die Analysten von Postbank Research würden mit einem unverändert niedrigen Wert von 3,7% rechnen. (29.07.2019/ac/a/m)



