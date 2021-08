Darüber hinaus würden SZR nicht direkt die Schuldenlast eines Landes erhöhen, und den Ländern entstünden auch keine Kosten für die Rückzahlung von Kupons. Anders als bei der konventionellen Kreditaufnahme im Ausland bestehe kein Rollover-Risiko. SZR-Empfänger würden auch das Stigma vermeiden, an ein traditionelles IWF-Programm gebunden zu sein. Die Verwendung von SZR sei nicht an bestimmte Bedingungen geknüpft; die Länder könnten die Erlöse nach eigenem Ermessen verwenden. Und da SZR fünf Währungen umfassen würden, würden sie eine größere Stabilität als Währungsreserven in einer einzigen Währung bieten. Während Kritiker bemängeln würden, dass die Industrieländer, die diese Mittel nicht benötigen würden, den Großteil der erhöhten SZR-Zuteilung erhalten würden, würden die ärmsten und bedürftigsten Länder den größten Zuwachs an Bruttodevisenreserven bekommen.



Die Bedeutung der Zuteilung für die Devisenreserven der Schwellenländer



Die 275 Milliarden US-Dollar, die an die Schwellen- und Frontier-Länder ausgezahlt gehen würden, würden eine Aufstockung ihrer internationalen Reserven um 10 Prozent bedeuten, in einigen Fällen sogar einer Verdoppelung. Länder mit niedrigem Einkommen hätten etwa 21 Milliarden US-Dollar erhalten. In einigen Fällen seien das mehr als 6 Prozent ihres BIP. Was den prozentualen Anteil der Devisenreserven betreffe, so scheine Afrika ein großer Gewinner zu sein. Sambias derzeitige Devisenreserven hätten sich nun mehr als verdoppelt. Andere große Profiteure seien afrikanische Länder, die ihre Devisenreserven über Währungsunionen wie die Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft Zentralafrikas (CEMAC) und die Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion (WAEMU) zusammengelegt hätten. Die Devisenreserven Benins seien im Rahmen der WAEMU um 10 bis 11% aufgestockt worden. Von den anderen afrikanischen Ländern würden Ghana und Kenia mit hohen Kosten für Auslandskredite kämpfen und würden jetzt eine willkommene Entlastung erfahren.



In Asien würden kleinere Länder wie Pakistan und Sri Lanka weitaus größere Impulse erfahren als die größeren Volkswirtschaften Indonesien und Indien. Sri Lanka, das demnächst erhebliche Auslandsschulden zurückzahlen müsse, erhalte eine dringend benötigte Kapitalspritze. Ecuador und Argentinien seien die Spitzenreiter in Lateinamerika, während die Slowakei und die Ukraine in den europäischen Schwellenländern hervorstechen würden. Für die Ukraine werde die Auszahlung dazu beitragen, die jüngsten Fortschritte hinsichtlich der externen Anfälligkeit samt der kürzlich unterzeichneten IWF-Bereitschaftskreditvereinbarung abzusichern.



Abwärtsrisiken für die Schwellenländer begrenzen



Im Allgemeinen erleichtere der Anstieg der Fremdwährungsliquidität die Rückzahlung von Auslandsschulden, schaffe Spielraum für höhere Importe und stütze die Binnennachfrage. Natürlich sei die aufgestockte SZR-Zuteilung kein Allheilmittel. NN Investment Partners würden genau beobachten, wie die einzelnen Länder ihre SZR-Zuteilung nutzen würden. Sie würden dies als eine positive Entwicklung betrachten, die die Abwärtsrisiken für Schwellenländeranleihen als Anlageklasse weiter reduziere. Der IWF habe kürzlich festgestellt, dass sich die außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte seit Ausbruch der Pandemie in den Schwellenländern generell verbessere und in den Industrienationen, insbesondere in den USA, verschlechtert hätten.



Zusätzlicher Spielraum sei in Sicht, da die Gespräche zwischen den Industrieländern über die Umverteilung ihrer SZR in Form von Spenden fortgesetzt würden. Wenn man berücksichtige, dass die weltweiten Maßnahmen Probleme wie Impfungen und andere Gesundheitsbedürfnisse adressieren könnten, dann könnten die G7 eine Umverteilung von 100 Milliarden US-Dollar an SZR unterstützen. Frankreich habe sich bereits verpflichtet, einen Teil seiner SZR für Afrika umzuwidmen, und habe andere Industrieländer gebeten, dazu beizutragen, den SZR-Betrag für den Kontinent auf 100 Milliarden US-Dollar zu erhöhen. Auch China habe sich dieser Aufforderung angeschlossen. (26.08.2021/ac/a/m)





