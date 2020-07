Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Atlassian (ISIN: GB00BZ09BD16, WKN: A2ABYA, Ticker-Symbol: 59A, NASDAQ-Ticker: TEAM) ist ein globales Softwareunternehmen, das Teams auf der ganzen Welt dabei hilft, ihr Potenzial auszuschöpfen. Das Unternehmen erstellt Tools, mit denen Teams zusammenarbeiten und zusammenbauen können. Mit mehr als 150.000 Kunden und einem Team von mehr als 4.000 Mitarbeitern baut Atlassian die nächste Generation von Team-Kollaboration- und Produktivitätssoftware auf.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Atlassian-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Atlassian Corp. PLC (ISIN: GB00BZ09BD16, WKN: A2ABYA, Ticker-Symbol: 59A, NASDAQ-Ticker: TEAM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Softwareanbieter Atlassian habe seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert und die Analystenerwartungen übertroffen. Trotz der guten Zahlen sei die Aktie nachbörslich um über sechs Prozent gefallen. Offensichtlich hätten sich die Anleger an der Prognose des Unternehmens gestört, die konservativer als erwartet ausgefallen sei.Insgesamt habe der Cloud-Anbieter einen Umsatz 430,48 Millionen Dollar erzielt. Das entspreche einer Steigerung von 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Gewinn je Aktie (Non-IFRS) habe 0,25 Dollar betragen, ein Zuwachs von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In beiden Fällen habe der Anbieter von Kollaborationssoftware die Expertenschätzungen übertroffen.Scott Farquhar, Mitbegründer und Co-CEO von Atlassian, habe sich zufrieden mit den Ergebnissen gezeigt: "Wir bedienen jetzt über 174.000 Kunden, darunter mehr als 150.000, die unsere Cloud-Produkte verwenden - und haben bedeutende Fortschritte bei der Transformation von Atlassian in ein cloudbasiertes global führendes Softwareunternehmen erzielt."Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021 erwarte Atlassian einen Umsatz von 430 bis 445 Millionen Dollar. Der Gewinn pro Aktie (Non-IFRS) solle zwischen 0,26 und 0,27 Dollar liegen. Das liege unter den Erwartungen der Analysten."Der Aktionär" bewerte die Zahlen von Atlassian positiv. Das Unternehmen wachse nach wie vor sehr stark. Auch die Übernahme von Mindville sei ein wichtiger Meilenstein beim Ausbau der Marktanteile von Atlassian im lukrativen ITSM-Markt. Die Aktie von Atlassian habe seit Jahresanfang über 50 Prozent zugelegt. Der Rücksetzer nach den Zahlen sollte Anleger daher nicht erschrecken und sei nicht mehr als eine gesunde Abkühlung.Investierte bleiben an Bord, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.07.2020)