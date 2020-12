Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Im Kampf gegen das Coronavirus solle eine Kombination aus dem russischen Impfstoff "Sputnik V" und dem Vakzin des britischen Pharmakonzerns AstraZeneca zu einem hochwirksamen Schutz vor dem Erreger führen. Das hätten beide Seiten am Montag bei der Unterzeichnung eines Memorandums für eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Impfstoffen mitgeteilt.Kremlchef Wladimir Putin habe im Staatsfernsehen die Kooperation als beispielhaft gelobt. Hier werde getan, wozu die Weltgesundheitsorganisation immer wieder aufrufe: "zur Vereinigung der Anstrengungen". Russland habe neben "Sputnik V" noch zwei weitere Impfstoffe entwickelt.Eine Kombination verschiedener Vakzine könne AstraZeneca zufolge womöglich zu einem besseren Schutz gegen das Virus führen. Der Chef des Gamaleja-Forschungszentrums für Epidemiologie und Mikrobiologie, Alexander Ginzburg, habe in Moskau gesagt, dass beide Impfstoffe zusammenpassen würden. Die klinischen Studien könnten sofort beginnen.Russlands staatlicher Direktinvestmentfonds RDIF habe AstraZeneca nach eigenen Angaben eine Zusammenarbeit angeboten. Während in Russland bereits Massenimpfungen mit "Sputnik V" laufen würden, sei das Vakzin von AstraZeneca bisher nicht zugelassen. RDIF-Chef Kirill Dmitrijew habe gesagt, dass Russland offen sei für weitere Kooperationen mit westlichen Partnern. "Sputnik V" sei hochwirksam auch bei Mutationen - wie jetzt in Großbritannien - und preisgünstig.Der Wissenschaftler Ginzburg habe gesagt, dass in Kürze auch mit der Impfung von Über-60-Jährigen begonnen werde solle. "Sputnik V" sei zunächst nur für Menschen im Alter von 18 bis 60 Jahren zugelassen worden. Ginzburg habe die Hoffnung geäußert, dass sich auch Putin bald impfen lasse. Der 68-jährige Präsident habe in der vergangen Woche erklärt, dass er wegen der bisherigen Nichtzulassung des Vakzins für ältere Menschen auf die Spritze verzichte.Die Aktie von AstraZeneca komme derzeit einfach nicht in die Gänge. Zuletzt habe auch die angekündigte Übernahme der Biotech-Gesellschaft Alexion den Kurs belastet. Langfristig sollte sich der Deal jedoch auszahlen, auch die neue Zusammenarbeit mit Russland in Sachen Corona-Impfstoff sei positiv zu werten.Investierte Anleger beachten den Stoppkurs bei 75,00 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.12.2020)Mit Material von dpa-AFX