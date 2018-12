Börsenplätze AstraZeneca-Aktie:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (20.12.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Pharma-Titel seien im turbulenten Marktumfeld weiter gesucht. Dazu zähle unter anderem der britisch-schwedische Konzern AstraZeneca. Die Rally in den letzten Wochen untermauere das Unternehmen mit positiven Nachrichten aus der Entwicklungspipeline: Für den Hoffnungsträger Lynparza habe AstraZeneca eine Zulassungserweiterung erhalten. Nicht minder spannend sei das Geschäft in China, wo der Konzern ohnehin besonders stark wachse und mit dem US-Partner Fibrogen jetzt Geschichte geschrieben habe.Die Sonderstory zum ehemaligen Hot-Stock Fibrogen habe "Der Aktionär" im Artikel "Fibrogen: Unterschätzte Biotech-Perle mit Gamechanger-Potenzial" bereits vor gut einem Jahr thematisiert. In dieser Woche nun der Durchbruch: Das Anämie-Mittel Roxadustat, entwickelt in den USA, habe in China die erste Zulassung überhaupt erhalten. Das sei bis dato einzigartig - denn normalerweise würden Pharma- und Biotech-Unternehmen zu aller erst eine Zulassung in den USA oder Europa anstreben, wo großes Marktpotenzial vorhanden und der regulatorische Prozess klar geregelt sei.Doch Fibrogen habe nicht umsonst die Entwicklung von Roxadustat in China massiv vorangetrieben. Schließlich würden Anämien (verursacht durch chronische Nierenerkrankungen) im Reich der Mitte besonders häufig auftreten. Aktuell durchlaufe der potenzielle Blockbuster verschiedene Studien in Japan, Europa und den USA. Die Vertriebsrechte würden sich dabei AstraZeneca und das japanische Unternehmen Astellas teilen.Vom Zulassungserfolg in China werde der Partner AstraZeneca profitieren. Dass der Konzern mit seiner Vermarktungsstrategie erfolgreich unterwegs sei, würden die Wachstumsraten zeigen. In Q3/2018 habe er ein Umsatzplus von satten 33% verbucht. Mit der Zulassung von Roxadustat sollte sich das Wachstum beschleunigen.Investierte Anleger bleiben bei der AstraZeneca-Aktie an Bord, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Aktuell betrage die Dividendenrendite ordentliche 3,4%. (Analyse vom 20.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link