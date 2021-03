XETRA-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

84,13 EUR +1,36% (18.03.2021, 10:34)



London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

71,87 GBP +0,69% (18.03.2021, 10:35)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol Deutschland AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Domestic-Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol Deutschland: ZEG, London-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (18.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol Deutschland: ZEG, London-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Viele Länder hätten das Impfen mit dem Corona-Vakzin des britisch-schwedischen Pharmakonzerns aufgrund von vereinzelten Thrombosefällen vorerst gestoppt. Am Donnerstag wolle die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) eine richtungsweisende Entscheidung treffen, wie es mit dem Impfstoff des nun weitergehen solle.Der Gebrauch des AstraZeneca-Impfstoffs sei in Deutschland und weiteren Ländern nach vereinzelten Thrombosefällen nach Impfungen ausgesetzt worden. Deutschland impfe bis zur EMA-Entscheidung nur die anderen zugelassenen Präparate.Eine Aufhebung des Impfstopps sollte das Impfen wieder beschleunigen und auch der AstraZeneca-Aktie frische Impulse verleihen. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben und die Position mit einem Stopp bei 75 Euro nach unten absichern, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AstraZeneca-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:84,18 EUR +0,83% (18.03.2021, 10:50)