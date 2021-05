Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

92,77 EUR -0,34% (26.05.2021, 19:59)



XETRA-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

92,84 EUR -0,32% (26.05.2021, 17:35)



London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

8.020,00 GBp -0,78% (26.05.2021, 17:37)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Stock Exchange-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



NASDAQ OTC-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London Stock Exchange-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (26.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London Stock Exchange-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der Klage der EU-Kommission gegen AstraZeneca wegen fehlender Impfstofflieferungen hätten beide Seiten ihren Streit am Mittwoch vor einem Brüsseler Gericht ausgetragen. Die Richter sollten über eine von der EU-Kommission beantragte einstweilige Verfügung entscheiden. Ziel sei nach Angaben der Brüsseler Behörde die schnelle Lieferung von Millionen weiterer Impfdosen. Wann das Gericht entscheide, sei zunächst offen gewesen.Die EU-Kommission habe 300 Millionen Dosen Corona-Impfstoff von dem britisch-schwedischen Unternehmen bestellt und auf Lieferungen bis Ende Juni gesetzt. Doch seien im ersten Quartal nur 30 Millionen statt 120 Millionen Impfdosen an die 27 EU-Staaten gegangen. Für das zweite Quartal würden anstelle der vereinbarten 180 Millionen nur 70 Millionen Dosen erwartet. Insgesamt käme man so nur auf ein Drittel der vereinbarten Menge. Die Firma mache Produktionsprobleme geltend.Aus Sicht der EU-Kommission verstoße der Hersteller gegen einen Rahmenvertrag vom August 2020. Das Unternehmen weise dies zurück. Der Vertrag enthalte die umstrittene Klausel, die Firma müsse "best reasonable efforts" zur Erfüllung der Zusagen unternehmen - zu Deutsch in etwa "alle vernünftigen Anstrengungen". AstraZeneca argumentiere, das habe man eingehalten; die EU-Kommission sehe das anders.Der zweite Knackpunkt: AstraZeneca sichere im Vertrag zu, dass keine anderen Verpflichtungen gegenüber Dritten der Erfüllung entgegenstünden. Die EU-Kommission werfe dem Unternehmen jedoch vor, Großbritannien bevorzuge bedient zu haben. Großbritannien sei von AstraZeneca-Lieferproblemen weniger betroffen gewesen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AstraZeneca-Aktie: