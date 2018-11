London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

GBP 61,30 -0,13% (27.11.2018, 10:36)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Domestic Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (27.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des britischen Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF).Die Q3-Zahlen seien hinter den Analysten-Prognosen zurückgeblieben, hätten jedoch im Rahmen bzw. über den Marktkonsens gelegen. Den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr, der einen Ergebnisrückgang impliziere (bereinigtes EPS: 3,30 bis 3,50 (Gj. 2017: 4,28) USD), habe das Unternehmen bestätigt. Die Produkterlöse hätten im abgelaufenen Quartal sichtbar an Dynamik gewonnen. Der Analyst erwarte, dass der Konzern in 2018 die (Wachstum-)Wende schaffe. Das Unternehmen verfüge hierfür über eine gut gefüllt Projektpipeline. Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich angepasst (u.a. EPS 2018e: 1,35 (alt: 1,98) USD; Dividende je Aktie 2018e: 2,80 USD; EPS 2019e: 2,37 (alt: 2,49) USD; Dividende je Aktie 2019e: 2,80 USD). Dem defensiven Charakter des Geschäftsmodells (unterdurchschnittliche Konjunkturreagibilität, Konjunktur-Frühindikatoren würden Abnahme der Wachstumsdynamik signalisieren) stünden die "Brexit"-Unsicherheiten (britisches Parlament müsse noch zustimmen) gegenüber.Unter Berücksichtigung der Gemengelage lautet das Votum für die AstraZeneca-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 58,00 auf 63,00 GBP erhöht worden. (Analyse vom 27.11.2108)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:70,00 EUR -1,27% (27.11.2018, 09:43)