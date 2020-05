Xetra-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

99,83 EUR +2,02% (29.05.2020, 15:10)



London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

8.903,00 GBp +2,36% (29.05.2020, 15:28)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Domestic Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (29.05.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Im Wettlauf um einen Corona-Impfstoff dürften westliche Länder nach Angaben der Pharmafirma Pfizer als erste bedient werden. Das liege an der nötigen Technologie, habe Pfizer-Chef Albert Bourla am Donnerstag in einer Pressekonferenz des Dachverbands der forschenden Pharmafirmen (IFPMA) gesagt.Bislang gebe es noch keinen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus. Nach Angaben der WHO gebe es etwa 125 Impfstoffkandidaten, von denen aktuell knapp ein Dutzend Wirkstoffe in klinischen Studien geprüft würden. AstraZeneca hoffe, sein Produkt Ende des Jahres auf den Markt bringen zu können, habe Unternehmenschef Pascal Soriot gesagt.Nach Schätzungen seien bis zu 15 Milliarden Dosen Corona-Impfstoff zur Versorgung der ganzen Welt nötig, habe IFPMA-Generaldirektor Thomas Cueni gesagt. Das stelle die Industrie vor beispiellose Herausforderungen. Das sei drei mal soviel, wie sonst im Jahr an Impfdosen produziert werde, abgesehen von Grippe-Impfstoffen.Im Pharma-Sektor ziehe DER AKTIONÄR derzeit die Schweizer Schwergewichte Roche und Novartis dem US-Rivalen Pfizer vor. AstraZeneca dagegen habe zuletzt auch unabhängig von Covid-19 mit einem starken Newsflow aufwarten können. Die Aktie befindet sich derzeit auf der Watchlist, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Bei der großen deutschen Corona-Impfstoff-Hoffnung BioNTech hingegen gebe es derzeit für langfristig ausgerichtete, risikobewusste Anleger interessante Einstiegskurse. (Analyse vom 29.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AstraZeneca-Aktie: