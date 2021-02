Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol Deutschland: ZEG, London-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF)ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol Deutschland: ZEG, London-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Im Kampf gegen die Corona-Pandemie wolle Malta den Impfstoff des britisch-schwedischen Konzerns AstraZeneca nur an Erwachsene unter 55 Jahren verabreichen. Das habe Gesundheitsminister Chris Fearne am Dienstag mitgeteilt. Zur Begründung habe er gesagt, es gebe nicht ausreichend Daten, die die Wirksamkeit bei älteren Menschen garantieren würden.Ältere sollten demnach die Vakzine von Pfizer/BioNTech und Moderna erhalten. Das kleinste EU-Land mit rund 500.000 Einwohnern habe insgesamt zwei Millionen Dosen bestellt. Das würde reichen, um die Bevölkerung doppelt zu impfen. Fearne habe hinzugefügt, dass Malta überschüssige Impfdosen an andere Länder spenden oder verkaufen wolle.Am Corona-Impfstoff von AstraZeneca, der zusammen mit der Universität Oxford entwickelt worden sei, würden sich die Geister scheiden. Die europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) habe das Vakzin für Menschen aller Altersstufen ab 18 Jahren zugelassen. Die Ständige Impfkommission in Deutschland wiederum empfehle den Impfstoff nur, an Erwachsene unter 65 Jahren zu verabreichen.Das Hin und Her rund um den Corona-Imfpstoff von AstraZeneca gehe in die nächste Runde. Mit Malta wähle das nächste Land eine Art nationalen Alleingang - nicht gerade förderlich für das Image des britisch-schwedischen Pharma-Konzerns. Anleger sollten sich davon allerdings nicht beunruhigen lassen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AstraZeneca-Aktie: