Börsenplätze AstraZeneca-Aktie:



Xetra-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

66,60 EUR +0,24% (27.09.2018, 13:02)



London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

GBP 59,36 +1,59% (27.09.2018, 16:50)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Domestic Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (27.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Das Unternehmen habe einige Erfolge bei seinem Lungenkrebsmittel Imfinzi erzielt. Letztlich habe die Europäische Union die Zulassung für das Medikament zur Bekämpfung bestimmter Formen von Lungenkrebs erteilt. Die Kommission sei damit der Empfehlung des Ausschusses vom Juli dieses Jahres gefolgt. In dieser Woche seien dann neue Daten aus der Phase-3-Studie PACIFIC gefolgt, die das Potenzial des Mittels unterstreichen würden. AstraZeneca habe erklärt, dass Imfinzi die erste Immuntherapie sei, die ein signifikantes Gesamtüberleben in einer kurativen Lungenkrebsbehandlung zeige.Die neuen Daten hätten ein um 32% verringertes Todesrisiko bei Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs im Stadium 3 (NSCLC) gezeigt, die das Medikament erhalten hätten, verglichen mit denen, die der Standardbehandlung unterzogen worden seien. Die Daten würden auch eine 11,2-monatige Verbesserung des progressionsfreien Überlebens im Vergleich zur derzeitigen Standardbehandlung bestätigen."Dies ist eine der wichtigsten Studien zur Behandlung von Lungenkrebs in den letzten 20 Jahren. Zum ersten Mal zeigt sich, dass die Immuntherapie das Überleben bei NSCLC-Patienten im Stadium 3 deutlich verbessern kann, wenn sie nach einer Chemotherapie und einer hohen Strahlentherapie eingesetzt wird", so Dr. Sanjay Popat, beratender medizinischer Onkologe beim Royal Marsden NHS Trust. Die Daten bringen "neue Hoffnung für Patienten in einem Umfeld, in dem sich die Überlebensraten seit Jahrzehnten nicht verändert haben", habe Sean Bohen hinzugefügt, Executive Vice President Global Medicines Development und Chief Medical Officer bei AstraZeneca.Die Deutsche Bank habe die "buy"-Empfehlung mit einem Kursziel von 60,00 GBP bestätigt. J.P. Morgen zeige sich ebenfalls zuversichtlich und vergebe das Votum" overweight" mit einem Kursziel von 65,00 GBP.Anleger sollten bei der AstraZeneca-Aktie ihre Gewinne weiter laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Für Dividendenjäger außerdem interessant: die hohe Dividendenrendite von derzeit 3,8%. (Analyse vom 27.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link