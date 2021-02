XETRA-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

84,51 EUR +0,42% (17.02.2021, 11:29)



London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

73,59 GBP +0,34% (17.02.2021, 11:30)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol Deutschland AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Domestic-Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol Deutschland: ZEG, London-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF)ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (17.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol Deutschland: ZEG, London-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Der Impfstoff des britisch-schwedischen Unternehmens bekomme einen prominenten Fürsprecher. Christian Drosten versuche die Kritik um das Präparat zu zerstreuen. Er halte grundsätzliche Bedenken gegen den Corona-Impfstoff von AstraZeneca für unbegründet und spreche sich für einen breiten Einsatz des Präparats aus. Und er sei nicht der einzige öffentliche Verteidiger des Vakzins. Neben Drosten spreche sich auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für das Vakzin von AstraZeneca aus. Im Milliardengeschäft der Corona-Präparate könne diese Unterstützung Gold wert sein und auch die Anleger überzeugen.Hintergrund seien Berichte über eine niedrige Impfbereitschaft beim AstraZeneca-Vakzin. Diese werde auf die im Vergleich zu den Präparten von BioNTech/Pfizer und Moderna geringere Wirksamkeit von 70% zurückgeführt.Die öffentlichen Fürsprachen könnten für einen positiven Impuls bei der AstraZeneca-Aktie sorgen. "Der Aktionär" empfehle weiterhin: Dabeibleiben und bei 75 Euro einen Stopp setzen, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze AstraZeneca-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:84,52 EUR +1,10% (17.02.2021, 11:42)