London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

82,79 GBP -0,52% (01.05.2020, 15:02)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Domestic Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (01.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Die Universität Oxford mische in der Impfstoffentwicklung gegen Covid-19 ganz vorn mit und arbeite nun mit AstraZeneca zusammen. Der britisch-schwedische Pharmagigant habe sich bereit erklärt, den potenziellen Coronavirus-Impfstoff der Oxford University herzustellen und im Anschluss zu vertreiben. Dieser Schritt der akademischen Einrichtung sei nachvollziehbar. Universitäten hätten schlichtweg nicht die Kapazitäten, um im Erfolgsfall den Impfstoff in millionenfacher Ausführung zu produzieren.Der Deal mit der Oxford University habe der AstraZeneca-Aktie einen weiteren Kursschub verliehen und neue Rekordstände ermöglicht. Einen Tag zuvor habe das Unternehmen bereits mit starken Q1-Zahlen und der Bestätigung der Jahresprognose überzeugt.AstraZeneca gehöre zu den wachstumsstärksten Pharmakonzernen auf dem Kurszettel. Vor allem die Verkäufe von Krebsmedikamenten wie Tagrisso oder Lynparza würden für deutliche Zuwächse sorgen. Auf die Watchlist setzen, rät Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.05.2020)Börsenplätze AstraZeneca-Aktie:Xetra-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:99,01 EUR +5,16% (30.04.2020, 17:35)