Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (26.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Ein von der Universität Oxford in Zusammenarbeit mit dem Pharmakonzern AstraZeneca entwickelter Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus könnte sich laut einem Pressebericht zu einem Hoffnungsträger im Kampf gegen die Pandemie entwickeln. Demnach habe der Impfstoff in einer frühen Testphase vor allem bei der besonders von einem schweren Krankheitsverlauf bedrohten Gruppe der älteren Menschen positive Resultate geliefert, berichte die "Financial Times" (FT) am Montag.Gerade diese gefährdete Gruppe habe eine robuste Immunantwort auf den Impfstoff gezeigt, heiße es in dem FT-Bericht mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen weiter. Forscher sähen sich nun ermutigt, dass der Impfstoff ältere Menschen vor schweren Verläufen der Krankheit Covid-19 oder dem Tod bewahren könnte. Die Universität Oxford habe den Bericht laut FT nicht kommentieren wollen.Insbesondere ein hohes Alter habe sich im Verlauf der Pandemie als Hauptrisikofaktor für eine schwere Covid-19-Erkrankung erwiesen. Mit zunehmendem Alter werde das Immunsystem schwächer. Dies habe Sorgen ausgelöst, dass gerade jene Bevölkerungsgruppe, die den Schutz durch einen Impfstoff am nötigsten brauche, darauf möglicherweise die am wenigsten effektive Immunantwort zeige.Zuletzt habe AstraZeneca noch mit einem Studienstopp in einigen Ländern zu kämpfen, nachdem es bei einem Teilnehmer in Großbritannien zu gesundheitlichen Problemen gekommen sei. Wie das Unternehmen zuletzt bekannt gegeben habe, könne AstraZeneca nach der fast siebenwöchigen Unterbrechung seine klinischen Studien auch in den USA wieder fortsetzen. Zuvor sei die Studienarbeiten bereits in Großbritannien wieder aufgenommen worden.Würden die Testergebnisse auch offiziell bestätigt und erweise sich der Impfstoff auch in den späten Testphasen als stark, könnte der Impfstoff zum großen Wendepunkt in der Coronakrise beitragen. Gerade ältere Menschen würden bei Corona-Erkrankungen als besonders gefährdet gelten. Könne der Impfstoff hier besonders gut wirken, würde dies zur erheblichen Entlastung beitragen. Die Aktie von AstraZeneca reagiere am Montagmorgen mit einem leichten Plus.Anleger bleiben mit einem Stopp bei 75,00 Euro weiter investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.10.2020)Mit Material von dpa-AFX