Börsenplätze AstraZeneca-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

82,92 EUR +0,66% (30.12.2020, 14:01)



London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

7.401,00 GBp -0,82% (30.12.2020, 17:35)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Domestic Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (30.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Die AstraZeneca-Aktie habe trotz positiver News seine Gewinne am heutigen Mittwoch nicht halten können. Kurz vor Handelsende notiere der Titel am Heimatmarkt London 0,5 Prozent im Minus. Am Morgen habe die AstraZeneca-Aktie noch deutlich zulegen können, nachdem der Konzern in Großbritannien die Zulassung für den in Zusammenarbeit mit der Universität Oxfort entwickelten Corona-Impfstoff erhalten habe.Die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel (MHRA) habe dem heimischen Vakzin eine Notfallzulassung erteilt, habe das britische Gesundheitsministerium am Mittwoch mitgeteilt. Es sei weltweit die erste Zulassung des Impfstoffs. Bereits in der nächsten Woche solle mit den Impfungen begonnen werden.Das Mittel habe in Studien eine geringere Wirksamkeit aufgewiesen als der bereits zugelassene Impfstoff von BioNTech und Pfizer, könne aber bei Kühlschranktemperaturen gelagert werden und sei deutlich günstiger. Die britische Regierung erhoffe sich daher eine erhebliche Beschleunigung ihrer Impfkampagne.Das Analysehaus Alphavalue habe die AstraZeneca-Aktie nach der Notfallzulassung für das Corona-Vakzin des Pharmakonzerns von "reduce" auf "add" heraufgestuft und ein Kursziel von 8.351 Pence genannt.Anleger sollten ihre Position bei der AstraZeneca-Aktie mit einem Stopp bei 75,00 Euro nach unten absichern, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Versöhnlich stimme die Dividendenrendite von derzeit 2,8 Prozent. (Analyse vom 30.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link