London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

9.187,00 GBp +3,88% (17.07.2020, 17:35)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Domestic Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (17.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Eine Beteiligungsfirma im Besitz des russischen Staatsfonds habe ein Abkommen mit der AstraZenca geschlossen, den vermeintlich erfolgreichen Impfstoff des britisch-schwedischen Konzerns zu kaufen. Die Vereinbarung sehe vor, diesen dann auch in Russland weiterzuentwickeln und zu produzieren. Das habe Kirill Dimitriew, Sprecher des Staatsfonds Moskauer Medienvertretern mitgeteilt. Als Folge habe die AstraZenca-Aktie an Londoner Börse deutlich zugelegt.Das Wettrennen um einen wirksamen Corona-Impfstoff spitze sich zu. In Sachen Kursentwicklung hinke die AstraZeneca-Aktie den mRNA-Playern BioNTech und Moderna hinterher. Das sei aber völlig normal, da AstraZeneca ein breit aufgestellter Pharmakonzern und damit nicht mit den beiden aufstrebenden Biotech-Gesellschaften vergleichbar sei. "Der Aktionär" bleibe jedoch für alle drei Werte langfristig positiv gestimmt. AstraZeneca sei im Trio die mit Abstand konservativste Investmentmöglichkeit, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link