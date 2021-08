Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Aspermont Limited (ISIN: AU000000ASP3, WKN: A0NGFS, Ticker-Symbol: 00W) ist ein in Australien ansässiges Unternehmen, das sich mit der Bereitstellung von marktspezifischen Inhalten in den Ressourcensektoren über eine Kombination aus Print- und digitalen Medienkanälen sowie persönlichen Netzwerkkanälen beschäftigt. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Publishing, Conferencing und Investments. (16.08.2021/ac/a/a)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Aspermont-Aktienanalyse von der GBC AG:Julien Desrosiers und Felix Haugg, Aktienanalysten der GBC AG, nehmen die Coverage für die Aktie von Aspermont (ISIN: AU000000ASP3, WKN: A0NGFS, Ticker-Symbol: 00W) mit dem Rating "kaufen" auf.Digitale Transformation abgeschlossen: Aspermont LLC sei vier Jahre kontinuierlich gewachsen und sei nun erstmalig schuldenfrei seit den letzten acht Jahren.XaaS-Geschäftsmodell B2B-Lösung: Das Unternehmen setze seit Beginn seiner digitalen Transformation die Horizon-Plattform ein, ein Tool, das speziell für dieses Geschäftsmodell entwickelt worden sei und verzeichne nun erstklassige KPIs.Skalierbares Geschäft: 7,4 Millionen Kontakte und ein neues Lead-Generierungsprogramm sollten die Bruttomarge und den Gewinn des Unternehmens steigern. Aspermont LLC sollte in neue Bereiche wachsen und sein derzeitiges Erfolgsrezept replizieren.Bereit für eine neue Wachstumsphase: Mit über 7,3 Mio. AUD in liquiden Mitteln werde das Unternehmen seine neue Wachstumsstrategie umsetzen. Die Investitionen dürften erheblich steigen und in den nächsten 24 Monaten neue vertikale Märkte eröffnen.Projektion der künftigen Einnahmen: Auf dieser Grundlage würden die Analysten den Beginn einer profitablen Wachstumsphase im Geschäftsjahr 2021 erwarten, mit einem Umsatzwachstum von 20% in den kommenden zwei Geschäftsjahren. Mit dieser erwarteten starken Umsatzdynamik und sich entwickelnden Skaleneffekten sollte die Bruttomarge auf 60% steigen.Auf der Grundlage ihres DCF-Modells haben Julien Desrosiers und Felix Haugg, Aktienanalysten der GBC AG, ein Kursziel von 0,09 AUD (0,06 Euro) pro Aktie ermittelt. (Analyse vom 16.08.2021)