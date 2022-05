5a. GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit diesem Unternehmen oder Emittenten des analysierten Finanzinstruments getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Emittent der Entwurf der Finanzanalyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.



7. Der zuständige Analyst, der Chefanalyst, der stellvertretende Chefanalyst und oder eine sonstige an der Studienerstellung beteiligte Person hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Anteile oder sonstige Finanzinstrumente an diesem Unternehmen.



11. GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat bedeutende finanzielle Interessen an dem analysierten Unternehmen, wie z.B. die Gewinnung und/oder Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen bzw. die Gewinnung und/oder Erbringung von Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen (z.B. Präsentation auf Konferenzen, Roundtables, Roadshows etc.)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Aspermont-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Aspermont-Aktie:

0,0134 EUR -5,63% (09.05.2022, 12:18)



ASE-Aktienkurs Aspermont-Aktie:

0,02 AUD -4,76% (09.05.2022, 07:58)



ISIN Aspermont-Aktie:

AU000000ASP3



WKN Aspermont-Aktie:

A0NGFS



Ticker-Symbol Aspermont-Aktie:

00W



ASE-Symbol Aspermont-Aktie:

ASP



NASDAQ OTC-Symbol Aspermont-Aktie:

APMOF



Kurzprofil Aspermont Limited:



Aspermont Limited (ISIN: AU000000ASP3, WKN: A0NGFS, Ticker-Symbol: 00W, Australian Stock Exchange-Symbol: ASP, NASDAQ OTC-Symbol: APMOF) ist ein in Australien ansässiges Unternehmen, das durch eine Kombination aus Printmedien, digitalen Medienkanälen und persönlichen Netzwerken marktspezifische Inhalte für den Rohstoffsektor bereitstellt. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören XaaS, Dienstleistungen und Daten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung eines Business-to-Business-Modells (B2B), um Sektoren und Länder mit neuen Sprachen zu bedienen. Zu den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens gehören Abonnements, Werbung, Content Marketing und Sponsoring und Online-Publikationen sowie die Durchführung von Veranstaltungen und Datendiensten, einschließlich virtueller Veranstaltungen und Lead-Generierung in einer Reihe von Handelssektoren, darunter Bergbau, Landwirtschaft, Energie und Ressourcen. Die Publikationen, Forschungsarbeiten und Veranstaltungen des Unternehmens bieten Branchennachrichten und -informationen über Marken wie Mining Journal, Mining Magazine, GeoDrilling International, Australia's Mining Monthly und International Coal News. (09.05.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Aspermont-Aktienanalyse von der GBC AG:Julien Desrosiers, Analyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Aspermont Limited (ISIN: AU000000ASP3, WKN: A0NGFS, Ticker-Symbol: 00W, Australian Stock Exchange-Symbol: ASP, NASDAQ OTC-Symbol: APMOF) weiterhin zu kaufen.Aspermont Limited sei der weltweit führende Anbieter von Business-to-Business-Medien (B2B) im Rohstoffsektor. Das Unternehmen veröffentliche abonnementbasierte Inhaltsdienste für die Sektoren Bergbau, Energie, Landwirtschaft und Technologie. Aspermont biete Dienstleistungen für Kunden in der ganzen Welt an. Aspermont Limited sei außerdem ein weltweit führender Anbieter im Business-to-Business-Marketing.Die Marken des Unternehmens stünden seit über 185 Jahren im Dienste der Bergbauindustrie und würden zusammen über 560 Jahre Markenerfahrung verfügen, was zu 7,5 Millionen Kontakten zwischen Vorstand und Management führe. Die zentralisierte und skalierbare Struktur des Unternehmens ermögliche es dem Führungsteam, eine neue, aggressive Wachstumsphase anzustreben.Am 28. April habe Aspermont seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht. Nachfolgend einige der Highlights des Unternehmens: Gesamtumsatz +39% auf 4,8 Mio. USD; Rohertrag +43% auf 3,1 Mio. USD, mit Bruttomargen von 65% gegenüber 63%; Gewinn +20% bei 0,5 Mio. USD auf normalisierter Basis; Dean Felton sei Mitglied des Vorstands von Aspermont; Aspermont kehre mit Future of Mining zu Live-Veranstaltungen zurück – Australien; Aspermont-Tochter Kondinin Group erhalte Regierungsauftrag in Höhe von 2,3 Mio. USD; Aspermont lege Unternehmensstrategie auf der jüngsten Hauptversammlung dar; Soochow CSSD Capital Markets als Unternehmensberater engagiert. Das Unternehmen habe seine Wachstumsrate im Vergleich zu früheren Ergebnissen drastisch verbessert.Dieses Umsatzwachstum sei bei weitem das stärkste im Vergleich zu den bisherigen Jahresergebnissen und zum ersten Quartal 2022. Für das erste Halbjahr 2022 habe das Unternehmen bereits Einnahmen von über 9 Mio. USD erzielt. Bei der derzeitigen kumulierten Wachstumsrate könnte das Unternehmen im GJ 2022e mit einer beschleunigten Wachstumsrate von 25% wachsen. Dieser Rhythmus liege weit über den aktuellen Schätzungen der Analysten der GBC AG, die bei 8,9% lägen. Das Unternehmen habe in den letzten fünf Jahren 23 aufeinander folgende Wachstumsquartale erzielt und positive Renditen für die Aktionäre erwirtschaftet.Aspermont habe seine erste Live-Veranstaltung, "The Future of Mining", vom 27. bis 29. März in Australien organisiert. In diesem Jahr kehre Aspermont mit der FOM Sydney in die Szene der Live-Veranstaltungen zurück, die mehr als 1 Million USD an neuen Einnahmen bei garantierten Bruttomargen einbringen werde. Die FOM Denver finde am 27. September 2022 statt und sei mit über 700 registrierten Gästen die bisher größte Aspermont Veranstaltung.Das Herzstück der landwirtschaftlichen Medienmarken von Aspermont sei die Kondinin Group, der führende Informationsverteiler für den australischen Agrarsektor. David Littleproud, Minister für Landwirtschaft und Nordaustralien, habe der Kondinin Group einen Innovationszuschuss des Bundes in Höhe von 2,3 Millionen USD für die Bewältigung der Dürre zugesprochen. Darüber hinaus werde die Auszeichnung die Entwicklung des Dürreresistenzprogramms der Kondinin Group für die landwirtschaftliche Forschung unterstützen, das den australischen Landwirten umfassende Informationen über Dürre und Unterstützung bei Maßnahmen und Technologien zum Schutz vor Dürre biete.Herr Tofts habe einen beeindruckenden Lebenslauf. Er sei in leitenden Positionen bei im ASX notierten Unternehmen tätig gewesen, u.a. als Direktor, leitender Angestellter und Geschäftsführer. Antony Tofts habe auch an der Sydney Stock Exchange gearbeitet, wo er für Listing & Market Operations sowie als Head of Market Supervision & Listing Compliance verantwortlich gewesen sei. Bevor er zur ASX gekommen sei, habe er bei Computershare gearbeitet, wo er Firmen bei ihrem Börsengang und beim Being-Public unterstützt habe, nachdem er zuvor im Business Development Team der Barclays Private Bank (London) und der HSBC Bank (Global Project Team) tätig gewesen sei. Herr Tofts habe einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft (mit Schwerpunkt Unternehmensfinanzierung) und einen Bachelor-Abschluss in Handel (von der Universität Kapstadt).Dean Felton verfüge über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bergbaugeschäft und sei u.a. in leitenden Management- und Beratungspositionen bei Rio Tinto, BHP und Vale tätig gewesen. Dean Felton sei zuvor in leitenden Positionen bei Accenture und Ernst & Young tätig gewesen und verfüge über ein umfangreiches Wissen über Kapital- und Technologiekapazitäten, dass er in Aspermont einbringen werde. Herr Felton dürfte eine wichtige Ergänzung für das umfangreiche Wachstum von Aspermont in Lateinamerika und Afrika sein.Die Analysten der GBC AG würden ihre Bewertung aktualisieren, wenn das Unternehmen im Mai seinen Halbjahresbericht veröffentliche. Bis dahin würden die vom Unternehmen veröffentlichten Ergebnisse für das zweite Quartal 2022 die Zuversicht der Analysten der GBC AG stärken, dass das Unternehmen ihre Finanzprognosen für das Geschäftsjahr 2022 erreichen werde.Julien Desrosiers, Analyst der GBC AG, behält daher sein "kaufen"-Rating und sein aktuelles Kursziel von 0,11 AUD/0,07 EUR für die Aspermont-Aktie bei. (Analyse vom 09.05.2022)Mögliche Interessenskonflikte: