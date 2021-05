Hamburg (www.aktiencheck.de) - Aktueller Marktkommentar: Die Märkte bleiben nervös und die Style-Volatilität hoch, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg im aktuellen "Märkte-Monitor".Kurzfristiger AusblickDie Q1-Berichtsaison neige sich dem Ende zu. 85% der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0)-Unternehmen hätten positiv überrascht und die Gewinnerwartungen im Median um 16% übertroffen. Die Aktienkurse hätten jedoch kaum auf positive Überraschungen reagiert, denn der Aktienmarkt habe die kräftige Erholung der Unternehmensgewinne bereits größtenteils eingepreist. Über die nächsten Wochen werde der Markt wieder einen größeren Fokus auf die Konjunktur- und Inflationsdaten legen. Zu den Highlights gehöre nach dem überraschend starken Anstieg der CPI-Zahlen der Preisindex für Konsumausgaben (PCE), das von der FED bevorzugte Inflationsmaß, der am Freitag für den Monat April veröffentlicht werde. Die Woche drauf am Freitag würden dann die US-Arbeitsmarktdaten für den Monat Mai publiziert. Im Fokus dürfte dabei insbesondere der Zuwachs bei der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft sowie die Entwicklung bei den US-Löhnen stehen. (25.05.2021/ac/a/m)