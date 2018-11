Wien (www.aktiencheck.de) - Das veröffentliche FED-Protokoll (es wurde u.a. debattiert an welchem Punkt man mit weiteren Zinsschritten pausieren soll) unterstützte an der Wall Street gestern nur kurzfristig, ehe die wichtigen US-Leitindices leicht ins Minus drehten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Unterdurchschnittlich hätten sich Technologieaktien und der Finanzsektor präsentiert, wobei sich letzterer von der jüngst flacher werdenden Zinskurve und der damit verbundenen Sorge um die Zinsmargen beeindruckt gezeigt habe. Weitere Stabilisierungstendenzen seien hingegen beim Ölpreis auszumachen gewesen. Hier würden sich die Anzeichen verdichten, wonach sich die OPEC mit Russland im Zuge der Gespräche am heute startenden G20-Meeting bzw. des nächstwöchigen OPEC-Meetings auf eine Produktionskürzung verständigen dürften.



Bei den asiatischen Aktien-Benchmarks gehe es heute trotz schwächerer chinesischer PMIs mehrheitlich leicht aufwärts. Auch an Europas Börsen könnten gemäß den aktuellen Indikationen geringe Zuwächse zu Handelsbeginn erwartet werden. (30.11.2018/ac/a/m)



