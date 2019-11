ISIN Ascom-Aktie:

Kurzprofil Ascom Holding AG:



Die Ascom Holding AG (ISIN: CH0011339204, WKN: 885933, Ticker-Symbol: AH2N, SIX Swiss Ex: ASCN) ist ein internationaler Lösungsanbieter im Bereich Mission-Critical Wireless Communication.



Das Unternehmen fokussiert sich auf die Bereiche Wireless Solutions und Network Testing.



Ascom hat langjährige Erfahrung in der Abwicklung komplexer Projekte für anspruchsvolle Kunden in wichtigen Schlüsselmärkten. Die Angebotspalette von Ascom reicht von der Analyse und Beratung über Systemdesign und -integration, Projektmanagement, Engineering und Realisierung bis hin zu Wartung und Support.



Ascom unterhält Tochtergesellschaften in etwa 19 Ländern und beschäftigt weltweit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Die Ascom-Namenaktien sind in Zürich an der SWX Swiss Exchange kotiert. (08.11.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Ascom-Aktienanalyse von Analyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Analyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Ascom Holding AG (ISIN: CH0011339204, WKN: 885933, Ticker-Symbol: AH2N, SIX Swiss Ex: ASCN).Beim gestrigen Investorentag habe das Unternehmen eine weitgehend unveränderte Strategie für seinen weiteren Weg präsentiert. Eine zentrale Botschaft sei der Fokus auf der Nutzung der großen installierten Basis (12.000 Krankenhäuser) zur Steigerung des Anteils an wiederkehrenden Einnahmen (heute 23%) gewesen. Es seien keine aktualisierten Informationen zum Wettbewerbsumfeld gegeben worden, doch das Management habe sich zuversichtlich gezeigt, dass es über ein einzigartiges Lösungsportfolio im Markt und ein lückenloses Produktportfolio verfüge, was die Wachstumsambitionen unterstütze. Es werde erwartet, dass das zugrunde liegende Wachstum von Ascoms Workflow-Lösungen für Krankenhäuser jährlich um 5 bis 6% steigen werde.Verkaufsmix und Vereinfachung der Struktur als Margentreiber: Der neue CFO halte eine Steigerung der BG-Marge auf etwa 50% mittelfristig für möglich (1H19: 44,7%). Erreicht werden solle dies durch einen höheren (wiederkehrenden) Softwareanteil und den Rückbau der zuvor geschaffenen komplexen Organisation.Das Unternehmen habe wie erwartet seine Prognose für das GJ19 bestätigt, habe aber auch auf die zunehmenden negativen Währungseffekte hingewiesen. Es sei noch kein Rückstellungsbetrag genannt worden, um die bis Ende 2020 geplanten Einsparungen (Run-Rate) von CHF 10 bis 15 Mio. zu erreichen.Die Strategie bleibe größtenteils unverändert (Lösungen anstatt Hardware vorantreiben) mit einem stärkeren Fokus auf die installierte Basis. Gleichzeitig sollten die Organisation sowie der Markteinführungsansatz vereinfacht werden. Nach Ansicht des Analysten werde dies etwas Zeit erfordern, aber das Fundament bleibe solide. Die unabhängige Strategie scheine der bevorzugte Weg zu sein, aber alle Optionen seien nach wie vor möglich. Die gestrige Veranstaltung dürfte die Konsensschätzung kaum beeinflussen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ascom-Aktie:SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Ascom-Aktie:10,46 CHF -3,51% (08.11.2019, 11:50)