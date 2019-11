ISIN Ascom-Aktie:

CH0011339204



WKN Ascom-Aktie:

885933



Ticker-Symbol Ascom-Aktie:

AH2N



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Ascom-Aktie:

ASCN



Kurzprofil Ascom Holding AG:



Die Ascom Holding AG (ISIN: CH0011339204, WKN: 885933, Ticker-Symbol: AH2N, SIX Swiss Ex: ASCN) ist ein internationaler Lösungsanbieter im Bereich Mission-Critical Wireless Communication.



Das Unternehmen fokussiert sich auf die Bereiche Wireless Solutions und Network Testing.



Ascom hat langjährige Erfahrung in der Abwicklung komplexer Projekte für anspruchsvolle Kunden in wichtigen Schlüsselmärkten. Die Angebotspalette von Ascom reicht von der Analyse und Beratung über Systemdesign und -integration, Projektmanagement, Engineering und Realisierung bis hin zu Wartung und Support.



Ascom unterhält Tochtergesellschaften in etwa 19 Ländern und beschäftigt weltweit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Die Ascom-Namenaktien sind in Zürich an der SWX Swiss Exchange kotiert. (15.11.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Ascom-Aktienanalyse von Analyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Analyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Ascom Holding AG (ISIN: CH0011339204, WKN: 885933, Ticker-Symbol: AH2N, SIX Swiss Ex: ASCN).Diethelm habe seine Prognosen unter Berücksichtigung der außerordentlichen Gewinne aus Immobilienverkäufen und der Auflösung von Rückstellungen für Umweltkosten, die in seinen Prognosen für 2019E enthalten gewesen seien, angepasst. Seine Umsatzprognosen für 2020/21E würden ein langsameres Wachstum als bisher aufgrund der anhaltenden Transformation und der Schwerpunktverlagerung zu (wiederkehrenden) Erlösen aus dem Bereich Solutions beinhalten, die seiner Einschätzung nach auch zu längeren Umsatzzyklen führen werde. Die Rentabilitätsprognosen des Analysten für 2020E/2021E würden zudem vorsichtigere Annahmen für die Entwicklung der Bruttogewinnmarge widerspiegeln, aber auch die bereits eingeführten Kostensenkungsmaßnahmen. Seine mittelfristigen Prognosen für die EBITDA-Marge würden deutlich unter dem langfristigen Ziel des Unternehmens von 20% bleiben, weil ein viel höherer Anteil an wiederkehrenden Erlösen aus Plattformen/Lösungen erforderlich sein werde.Nächster Kursimpuls: GJ19-Ergebnisse am 5. März 2020Das Unternehmen befinde sich noch immer in einer Transformationsphase mit einer Schwerpunktverlagerung hin zu Umsätzen aus Plattformen/Lösungen. Dies werde aber Zeit brauchen, und es sei auch eine kulturelle Veränderung nötig, um beim Umsatz den Fokus von der Hardware wegzulenken. Auch die strategischen Partnerschaften müssten weiter entwickelt werden, um den Umsatz anzukurbeln. Trotz der anstehenden Aufgaben gefalle Diethelm weiterhin das wenig kapitalintensive Geschäftsmodell und das Potenzial, die Cash-Generierung deutlich zu verbessern.Mark Diethelm, Analyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Ascom-Aktie. Das Kursziel laute CHF 11,00. (Analyse vom 15.11.2019)Börsenplätze Ascom-Aktie:SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Ascom-Aktie:10,00 CHF -0,60% (15.11.2019, 12:20)