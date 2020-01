L&S-Aktienkurs Ascom-Aktie:

9,79 EUR -0,81% (16.01.2020)



ISIN Ascom-Aktie:

CH0011339204



WKN Ascom-Aktie:

885933



Ticker-Symbol Ascom-Aktie:

AH2N



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Ascom-Aktie:

ASCN



Kurzprofil Ascom Holding AG:



Die Ascom Holding AG (ISIN: CH0011339204, WKN: 885933, Ticker-Symbol: AH2N, SIX Swiss Ex: ASCN) ist ein internationaler Lösungsanbieter im Bereich Mission-Critical Wireless Communication.



Das Unternehmen fokussiert sich auf die Bereiche Wireless Solutions und Network Testing.



Ascom hat langjährige Erfahrung in der Abwicklung komplexer Projekte für anspruchsvolle Kunden in wichtigen Schlüsselmärkten. Die Angebotspalette von Ascom reicht von der Analyse und Beratung über Systemdesign und -integration, Projektmanagement, Engineering und Realisierung bis hin zu Wartung und Support.



Ascom unterhält Tochtergesellschaften in etwa 19 Ländern und beschäftigt weltweit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Die Ascom-Namenaktien sind in Zürich an der SWX Swiss Exchange kotiert. (17.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Ascom-Aktienanalyse von Analyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Ascom Holding AG (ISIN: CH0011339204, WKN: 885933, Ticker-Symbol: AH2N, SIX Swiss Ex: ASCN).Als vorläufiger Umsatz für 2019 seien CHF 283 Mio. ausgewiesen worden (-11% J/J; -8.5% in kW), was deutlich unter der Prognose für 2019 von etwa CHF 300 Mio. gelegen habe (VontE CHF 299,4 Mio.). Schwache Performance in OEM (-30% J/J) und Nordamerika seien Gründe für das schwache Ergebnis gewesen. Nach Berechnung des Analysten sei der Rückgang des org. Umsatzes in H2/2019 auf ca. 12,2% ggü. 4,2% in H1/2019 gestiegen.Das ausgewiesene EBITDA werde voraussichtlich um die Gewinnschwelle liegen. Bereinigung um Restrukturierungskosten (CHF 6 Mio.), EBITDA-Marge von etwa 2% für GJ19 stehe hoher einstelliger Prognose für 2019 gegenüber (VontE: 8,9%) und sei eindeutig enttäuschend. Es werde ein leicht positiver Reingewinn einschl. Sonderposten (Verkauf von Immobilien) erwartet. Der Auftragseingang habe bei -1,4% J/J in kW gelegen.Das Unternehmen habe per 1. Februar eine neue Konzernstruktur mit einer schlankeren Organisation und stärkerer Kundenorientierung sowie die Einrichtung eines Teams für klinische Lösungen bekannt gegeben. Es sei ein konzernweites Transformationsprojekt gestartet worden.Ein Bestandteil der Reorganisation der Gruppe sei die Neuausrichtung des Verwaltungsrats. Es seien vier neue Mitglieder vorgeschlagen worden, durch die drei Mitglieder ersetzt werden sollten, die nicht mehr zur Wiederwahl stünden.Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Aktie. Das Kursziel laute CHF 11,00. (Analyse vom 17.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ascom-Aktie:SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Ascom-Aktie:10,12 CHF -5,24% (17.01.2020, 10:27)