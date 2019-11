Börsenplätze Aroundtown-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

7,776 EUR -0,28% (20.11.2019, 11:52)



Tradegate-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

7,778 EUR -0,54% (20.11.2019, 12:0)



ISIN Aroundtown-Aktie:

LU1673108939



WKN Aroundtown-Aktie:

A2DW8Z



Ticker-Symbol Aroundtown-Aktie:

AT1



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (20.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1).In der vergangenen Nacht habe das Unternehmen bekannt gegeben, dass die beiden Unternehmen Aroundtown und TLG auch die finalen Bedingungen bezüglich des Mergers geeinigt hätten und habe heute zu einer Telefonkonferenz geladen. Im Rahmen eines freiwilligen Übernahmeangebots biete Aroundtown allen TLG Aktionären ein Umtauschangebot im Verhältnis von 3,6 AT-Aktien je TLG-Aktie an. Diese Ratio ergebe sich aus dem jeweiligen EPRA NAV je Aktie zum Halbjahr der beiden Gesellschaften und bedeute einen Angebotspreis von 27,655 je TLG Aktie, was ein leichter Aufschlag von rund 3% bedeute. Der Zusammenschluss solle im ersten Quartal 2020 vollzogen werden.Das Management und der Aufsichtsrat von TLG würden das Angebot unterstützen, ebenso habe der Hauptaktionär bereits unwiderruflich der Andienung von rund 28% der TLG-Aktien vorbehaltlich bestimmter Bedingungen zugesagt. Das zusammengeführte Unternehmen, welches unter einem neuen noch zu bestimmenden Namen auftreten werde, werde mit einem Immobilienbestand von über 28 Mrd. Euro somit das drittgrößte Immobilienunternehmen und das größte Gewerbeimmobilienunternehmen in Europa. Die beiden Portfolios der Unternehmen würden nach Meinung der Analysten sehr gut zusammenpassen, da eine große Überschneidung der Portfolios vor allem in den Top-Tier Städten gegeben sei. Deshalb sähen die Analysten auch die erwarteten jährlichen Synergien im Bereich von 110 Mio. Euro bis 139 Mio. Euro nach fünf Jahren als realistisch.Die Analysten sähen den beschlossenen Zusammenschluss und die bekannt gegebenen Bedingungen als vorteilhaft. Sie würden glauben, dass der Merger eine Win-Win-Situation darstellt und die Aktionäre von beiden Unternehmen davon profitieren sollten. Neben den Synergien auf der operativen Seite und bei der Finanzierung sähen die Analysten weiteres Kurspotenzial aus der wahrscheinlich resultierenden Aufnahmen in den DAX, welche sie in den nächsten 12 bis 18 Monaten für realistisch halten würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link