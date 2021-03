Börsenplätze Aroundtown-Aktie:



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (26.03.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1), senkt aber das Kursziel von 9,50 auf 8,50 Euro.Das Unternehmen habe am Donnerstag den Geschäftsbericht für 2020 veröffentlicht. Die Umsätze hätten mit rund 1,2 Mrd. Euro auf dem Niveau der Erwartung von SRC Research gelegen. Der Betriebsaufwand habe sich auf 443 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahreswert von 228 Mio. Euro belaufen und habe ausserordentliche Mietrückstellungen in Höhe von 120 Mio. Euro beinhaltet, welche im Vergleich zu den Neunmonatszahlen (70 Mio. Euro) nochmals deutlich angestiegen seien und über der Erwartung von SRC Research gelegen hätten. Alles in allem habe das EBITDA mit 1,66 Mrd. Euro um 23% unter dem Vorjahreswert gelegen. Das bereinigte EBITDA-Ergebnis hingegen sei um 22% von 773 Mio. Euro auf 944 Mio. Euro angestiegen. Der cash-getriebene FFO habe mit 447 Mio. Euro um über 10% unter dem Vorjahreswert gelegen und sei ebenfalls deutlich von den Mietrückstellungen betroffen gewesen. Der FFO I je Aktie habe bei 34 Cent gelegen. Der FFO I after perpetual, welcher die Kenngröße der Guidance des Unternehmens dargestellt habe, habe bei 477 Mio. Euro gelegen und somit im Korridor der Zielgröße zwischen 460 Mio. Euro und 485 Mio. Euro. Das Management werde der Hauptversammlung am 30. Juni eine Dividende von 22 Cent je Aktie vorschlagen, was nahezu der Erwartung von SRC Research von 23 Cent entspreche.Bezüglich des Portfolios habe das Unternehmen im vergangenen Jahr 2,3 Mrd. an Assets verkauft und sei auf der Ankaufsseite abgesehen vom Merger mit TLG sehr zurückhaltend gewesen. Ausserdem habe das Unternehmen bekannt gegeben, dass seit Jahresbeginn weitere 200 Mio. Euro an Immobilien verkauft worden seien und noch weitere Verkäufe folgen sollten, während das Ankaufsvolumen wohl sehr deutlich unter den Vorjahren bleiben solle. Somit hätten sich die Analysten von SRC Research entschieden, ihre Wachstumserwartungen für 2021 sehr deutlich zu reduzieren. Dies wirke sich auch auf ihre GuV-Prognose aus, welche sie entsprechend ebenfalls deutlich reduziert hätten und nun von einem leichten Rückgang gegenüber 2020 ausgehen würden. Positiv sei jedoch das Aktienrückkaufprogram mit einem Volumen von 1 Mrd. Euro in 2020 sowie die Entscheidung ein weiteres Aktienrückkaufprogram mit einem Volumen von 500 Mio. Euro mit Beginn am heutigen Tag zu starten. Die Rückkäufe würden den Wert für die Aktionäre langfristig deutlich steigern und die positiven Auswirkungen würden bereits im laufenden Jahr deutlich erkennbar sein, was sich auch in den Kennzahlen je Aktie widerspiegele. Hinsichtlich der kommenden Jahre würden die Analysten von SRC Research von einer Rückkehr zu einem Wachstumskurs und einem entsprechenden Anstieg der Zahlen ab 2022 ausgehen, wodurch sich sozusagen das Wachstum gegenüber ihrer alten GuV-Schätzung um ein Jahr verschiebe.Ihre Bewertung, bei welcher die Effekte des Aktienrückkaufprogramms den reduzierten Wachstumsannahmen teilweise entgegenwirken würden, ergebe sich ein neues Kursziel von 8,50 Euro (alt: 9,50 Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link