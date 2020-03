Börsenplätze Aroundtown-Aktie:



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (25.03.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1).Das Unternehmen habe am 18. März erste Eckdaten zum zurückliegenden Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht und einen Einblick in die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie gegeben. Das adjusted EBITDA, also ohne das Bewertungsergebnis von über 1,2 Mrd. Euro, habe bei 773 Mio. Euro gelegen, was einen Anstieg von 28% zum Vorjahreswert bedeute. Der FFO sei um 24% von 406 Mio. Euro auf 503 Mio. Euro gestiegen. Folglich des erfolgreichen Geschäftsjahres 2019 werde bei der kommenden Hauptversammlung eine Dividende von 28 Cent je Aktie vorgeschlagen. Dies sei exakt die Erwartung der Analysten von SRC Research und entspreche nach den Kursverlusten der vergangnenen Wochen einer lukrativen Dividendenrendite von nahezu 7%. Ebenfalls sei dies ein gutes Zeichen, dass sich das Unternehmen auch im derzeitigen Umfeld finanziel gut aufgestellt sehe. Dies würden die Analysten von SRC Research mit einem Blick auf die solide Bilanz und einer hohen Liquidität ebenfalls so bewerten. Die Eigenkapitalquote zum Jahresende habe bei 53% und der LTV bei einem relativ niedrigen Level von 34% gelegen. Das Unternehmen verfüge derzeit über eine hohe Cash-Position von 2,8 Mrd. Euro. Die anfallenden finanziellen Verpflichtungen der kommenden zwei Jahre in Höhe von rund 540 Mio. Euro bzw. rund 1,6 Mrd. Euro inklusive der Dividendenausschüttungen seien somit bereits mit dem derzeitigen Cash mehr als gedeckt, welches natürlich auch noch von den Einnahmen in diesen Jahren profitiere.Das Portfolio liege nach der erfolgreichen Übernahme von TLG IMMOBILIEN bei rund 26 Mrd. Euro. Rund 24% dieser Assets seien Hotels, welche wohl am meisten von der Coronavirus-Pandemie betroffen sein sollten. Die tatsächlichen Auswirkungen auf Aroundtown sollten jedoch relativ gering ausfallen, da es sich bei den Mietverträge mit den Hotelbetreibern um Festverträge handele, welche keine variable Komponente beinhalten würden. Ebenfalls handele es sich bei den Hotels zu 80% um 4-Sterne-Hotels und kein einzelner Mieter mache mehr als 5% der Mieteinnahmen aus.Der Merger mit TLG IMMOBILIEN sei am 19. Februar abgeschlossen worden und werde in den 1Q 2020 Zahlen sichtbar werden. Dies führe auch zu einem deutlichen Ansteig der Bewertung der Analysten von SRC Research, bei welcher sie zunächst bei einem Wert zwischen 12 und 13 Euro landen würden. Aufgrund des derzeitgen Marktumfelds würden sie jedoch erstmal eine vorsichtigere Sichtweise für angebracht halten und für den Moment ihr Kursziel von 9,50 Euro behalten bis sich die Pandemie wieder verbessere und eine klarere Einschätzung der Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft sowie der Lage bei Aroundtown möglich sei. Der Aktienkurs habe sich seit dem letzten Update halbiert, was zu einem momentanen Kurspotenzial von über 100% führe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link