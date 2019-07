Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (16.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) unter die Lupe.Der Spezialist für Gewerbeimmobilien habe im Rahmen einer Kapitalerhöhung 600 Millionen Euro frisches Kapital eingesammelt. Ursprünglich habe sich Aroundtown eine halbe Milliarde erhofft, aufgrund der hohen Nachfrage seitens der Investoren das Volumen aber aufgestockt. Das aktuelle Niveau scheine interessant.Wie das Unternehmen gestern am späten Abend noch mitgeteilt habe, seien 84 Millionen neue Aktien zu je 7,15 Euro bei institutionellen Investoren platziert worden. Daraus resultiere ein Bruttoerlös von 600,6 Millionen Euro - mit dem Nettoerlös solle das weitere Wachstum finanziert werden.Es sei schon bemerkenswert, dass Aroundtown die Kapitalerhöhung aufstocken und dann offenbar mühelos am Markt habe platzieren können. Andererseits sei auch der Discount auf den aktuellen Kurs (7,50 Euro) relativ attraktiv gewesen.Seit mehr einem Jahr bewege sich die Aktie aber seitwärts. Die Range reiche bis auf wenige Ausnahmen von 7,10 bis 7,80 Euro.Nachdem die Kapitalerhöhung am unteren Ende der monatelangen Seitwärtsrange platziert wurde, könnte sich eine interessante Einstiegschance bei Aroundtown ergeben, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". Bislang habe es die Aktie immer wieder an die obere Begrenzung dieses Trendkanals geschafft. Höhere Renditen seien jedoch bei den Wohnimmobilien-Aktien wie Vonovia zu erwarten, die zuletzt wegen der Mietdeckel-Debatte in Berlin kräftig Federn hätten lassen müssen. (Analyse vom 16.07.2019)