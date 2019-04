Börsenplätze Aroundtown-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

7,45 EUR +1,36% (01.04.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

7,465 EUR +1,15% (01.04.2019, 22:26)



ISIN Aroundtown-Aktie:

LU1673108939



WKN Aroundtown-Aktie:

A2DW8Z



Ticker-Symbol Aroundtown-Aktie:

AT1



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (02.04.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) und erhöhen das Kursziel von 8,30 auf 8,70 Euro.In der vergangenen Woche, am 28. März, habe das Unternehmen den Geschäftsbericht für 2018 veröffentlicht. Die Umsätze seien um 42% von 527 Mio. Euro auf 747 Mio. Euro angestiegen und hätten deutlich über der Analystenerwartung von lediglich 667 Mio. Euro gelegen. Wiederkehrende langfristige Mieteinnahmen hätten hierzu mit 614 Mio. Euro beigetrageb, ein steiler Anstieg von 48%. Dieses Wachstum sei vor allem vom erneuten deutlichen Wachstum des Portfolios getrieben gewesen, aber auch von einem guten Like-for-Like Mietanstieg von 4,8% im Bestand. Das Bewertungsergebnis habe bei rund 1,56 Mrd. Euro gelegen. Das Like-for-Like Ergebnis und das hohe Bewertungsergebnis seien der Beweis, dass das Unternehmen durch eine gute operative Arbeit und gute Ankäufe beträchtliches Upside Potenzial freisetzen könne.Das operative Ergebnis habe bei fast 2,3 Mrd. Euro und somit rund 20% über dem Vorjahreswert von 1,9 Mrd. Euro gelegen. Das um nicht-operative Positionen bereinigte EBITDA-Ergebnis sei um mehr als 41% von 429 Mio. Euro auf 606 Mio. Euro gestiegen. Die Finanzierungskosten seien mit nahezu 115 Mio. Euro im Rahmen der Analystenerwartung gewesen. Das Vorsteuerergebnis habe mit rund 2,1 Mrd. Euro rund 14% über dem Vorjahreswert von 1,84 Mrd. Euro gelegen. Der Nettogewinn nach Minderheiten sei um mehr als 26% von 1,28 Mrd. Euro auf 1,62 Mrd. Euro gestiegen und habe über der Analystenerwartung von lediglich 1,41 Mrd. Euro gelegen. Der FFO I sei von 293 Mio. Euro auf 406 Mio. Euro gestiegen, ein Plus von 38% und habe somit der Analystenerwartung von 405 Mio. Euro entsprochen. Dies entspreche einem FFO I je Aktie von 39 Cent (2017: 36 Cent). Das Management wolle auf der Hauptversammlung im Juni eine Dividende von 25 Cent vorschlagen, welche leicht über der Analystenerwartung von 24 Cent liege.Das Gewerbeportfolio des Unternehmens sei erneut beeindruckend gewachsen. Im Jahresverlauf 2018 habe Aroundtown 3,7 Mrd. an neuen Objekte angekauft. Zusammen mit dem Bewertungsergebnis habe dies zu einem Portfoliowachstum von 45%, von 9,8 Mrd. Euro auf nunmehr fast 14,2 Mrd. Euro geführt. Dies habe trotz eines Verkaufsvolumens von Objekten im Wert von rund 740 Mio. Euro erreicht werden können, welche zu einem Premium von 12% zum Buchwert veräußert worden seien. Die EPRA Leerstandsrate des Portfolios sei von 9,4% auf 8,8% reduziert worden, während der WALT von 7,2 Jahre auf 8,2 Jahre habe erhöht werden können. Die Mietrendite sei konstant bei 5,2% geblieben. Trotz des deutlichen Wachstums sei die Bilanz des Unternehmens mit einer Eigenkapitalquote von 52% und einem LTV von nur 35% weiterhin sehr solide.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, bestätigen ihr Kursziel von 8,70 Euro je Aktie sowie ihre Kaufempfehlung mit dem Rating "buy". (Analyse vom 01.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.