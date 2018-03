Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Aroundtown-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

6,32 EUR +1,94% (29.03.2018, 15:19)



Tradegate-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

6,33 EUR +2,10% (29.03.2018, 15:21)



ISIN Aroundtown-Aktie:

LU1673108939



WKN Aroundtown-Aktie:

A2DW8Z



Ticker-Symbol Aroundtown-Aktie:

AT1



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (29.03.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) und erhöhen das Kursziel von 7 auf 7,70 Euro.Das Unternehmen sei spezialisiert auf die Identifikation und Investition in Objekte mit Aufwertungspotenzial bei bereits erzielbarem Mieteinkommen und verfüge über ein gemischtes Portfolio von über 12 Mrd. Euro, welches sich zu etwa 80% aus Gewerbeimmobilien (Büro, Hotel, Einzelhandel) und zu etwa 20% aus Wohnimmobilien zusammensetze, welche indirekt über eine 38% Beteiligung an der ebenfalls börsennotierten und im deutschen MDAX-Index vertretenen Grand City Properties (GCP) gehalten würden.Am gestrigen Tage habe Aroundtown den Geschäftsbericht für das zurückliegende Geschäftsjahr 2017 veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz eingeladen. Die Zahlen, die umgesetzten Initiativen des Unternehmens sowie die Fortschritte im Portfolio seien sehr gut gewesen und würden die Analysten von SRC Research sehr optimistisch für die kommenden Jahre stimmen. Die Mieteinnahmen und operativen Erlöse hätten sich gegenüber dem Vorjahr von 274 Mio. Euro auf 527 Mio. Euro nahezu verdoppelt. Dies sei zum einen auf das massive Wachstum des Portfolios zurückzuführen, zum anderen jedoch auch auf ein sehr starkes Like-for-Like Wachstum von 5,1%. Das Neubewertungs-, Veräußerungs- und sonstiges Ergebnis sei um 84% angestiegen und habe mit 1,33 Mrd. Euro sehr deutlich über den 720 Mio. Euro in 2016 gelegen. Dieses hohe Ergebnis verdeutliche die guten Konditionen zu denen AT neue Objekte erwerben könne und die anschließende gute operative Arbeit mit den Objekten.Das bereinigte EBITDA Ergebnis, welches durch die Herausnahme von nicht-operativen Posten eine sehr gute Kennzahl für das reine operative Ergebnis darstelle, sei um mehr als 60% angestiegen und habe bei 430 Mio. Euro gelegen. Der Nettogewinn nach Minderheiten habe bei mehr als 1,28 Mrd. Euro gelegen, ein Plus von 76% zum Vorjahreswert von 728 Mio. Euro, und habe deutlich über der Erwartung der Analysten von SRC Research von 1,14 Mrd. Euro gelegen. Dies entspreche einem Ergebnis je Aktie von 1,56 Euro (2016: 1,11 Euro), einem Anstieg von mehr als 40% trotz zweier Eigenkapitalerhöhungen und einer Wandlung einer Anleihe.Der Wert des Gewerbeportfolios des Unternehmens habe zum Jahresende 2017 einen Wert von fast 10 Mrd. Euro erreicht und habe sich nach Stand April bereits auf 10,2 Mrd. Euro weiter ausgebaut. Inklusive dem 38% Anteil im Wohnportfolio von GCP, habe das Gesamtportfolio einen Wert von über 12,5 Mrd. Euro. Das derzeitige Portfolio habe zudem noch ein hohes Wertsteigerungspotenzial bezüglich der Mieteinnahmen im Vergleich zum Marktniveau. Aroundtown habe in 2017 enorme 3,7 Mrd. Euro an neuen Objekten erworben, indem 4,2 Mrd. Euro an neuem Kapital aufgenommen worden seien. Die Finanzierungsstruktur habe sich im Laufe von 2017 weiterhin verbessert und AT habe derzeit eine Eigenkapitalquote von 53% (49% in 2016) und einen sehr niedrigen LTV von 36%. Die sehr solide Bilanz habe auch gegen Ende des Jahres 2017 zu einer Ratingverbesserung auf BBB+ geführt. Ein Single-A Rating sei nach Ansicht der Analysten von SRC Research nicht mehr allzu weit entfernt.Der EPRA NAV des Unternehmens einschließlich Perpetual Notes liege derzeit bei 7,60 Euro, eine Steigerung von über 40% gegenüber 2016. Mit der aktuellen massiven Firepower von rund 1,5 Mrd. Euro würden die Analysten von SRC Research auch weiterhin davon ausgehen, dass das Unternehmen das imposante Wachstum fortsetzen könne. Folglich des sehr guten 2017er Ergebnisses und den sehr hohen April Run Rates hätten sie ihre GuV-Erwartungen für 2018 und die Folgejahre angehoben und ebenfalls ihr Kursziel erneut von 7,00 Euro auf 7,70 Euro erhöht.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Aroundtown-Aktie bestätigt. (Analyse vom 29.03.2018)